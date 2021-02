Vidina prvního místa se Spartě vzdaluje, potřebuje zdolat Třinec

„Já si dovolím prohlásit, že to Třinec zvládne. Ve hře už není moc bodů, náskok mu bude stačit,“ tvrdí bývalý reprezentant David Moravec, jenž během kariéry v červenobílém dresu Ocelářů hrával.



„Já se zase kloním spíš ke Spartě,“ reaguje Marek Černošek, její někdejší obránce.

Oba hovořili ještě před čtvrtečním duelem Sparty s Litvínovem, v němž pražský favorit nečekaně padl 2:4. Pokud by respondenti znali výsledek, možná by na polemiku ani nedošlo.

Pokud by Třinec v pátek zvítězil v Hradci Králové, držel by čtyři kola před koncem sedmibodový náskok. A v Praze by vlastně v neděli mohl definitivně rozhodnout.

Trenéři Sparty Josef Jandač (vlevo) a Miloslav Hořava.

„Musíme lépe bránit a pomoci gólmanovi. My pořád chceme něco dohánět a to není dobré. Potřebujeme se naučit hrát třeba na 1:0,“ řekl po klopýtnutí s Litvínovem útočník Ladislav Zikmund, jeden ze čtvrtečních střelců. „Trápí nás začátky zápasů a dnes jsme start znovu pokazili,“ bědoval.

Výsledek Spartě pokazil slavnostní večer. Pražané si totiž vybrali duel pro již tradiční akci Sparta vzdává hold, kterou podporují složky Integrovaného záchranného systému. Tentokrát ale putoval výtěžek na konta dvou domácích hospiců zajišťujících důstojný konec života. Fanoušci podpořili projekt nákupem téměř 1 800 virtuálních vstupenek, další možnost mají skrze dobročinnou aukci speciálních zápasových dresů.

„Projekt je to parádní, dresy moc hezké. Jen škoda, že nemohly být plné tribuny,“ litoval Zikmund.

Zápas přerušil ceremoniál

Litvínov zaskočil Spartu hned první střelou na branku. Pro autora gólu Tomáše Pospíšila připravil šanci veterán Viktor Hübl. Byl to pro něj historický milník, s 809 kanadskými body stanovil nový rekord základní části extraligy.

Zápas byl okamžitě přerušen a pro zkušeného útočníka byla na ledě připravena krátká ceremonie. „Byl jsem překvapený, nevěděl jsem, že se něco chystá. Snažil jsem se pořád soustředit na hokej. Pogratulovali mi, já jsem to neřešil,“ uvedl Viktor Hübl.

Spartu už ve své předlouhé kariéře porazil mnohokrát. „Tentokrát jsme byli produktivnější. Padly nám tam nějaké góly, domácí vystřídali brankáře a tlačili nás. My jsme to vzadu zvládli výborně a máme tři body,“ glosoval dvaačtyřicetiletý mazák.

František Gerhát z Litvínova střílí gól v oslabení. Vlevo brankář Sparty Matěj Machovský.

Pražský celek ještě čekají čtyři zápasy. S Třincem, v Českých Budějovicích, s brněnskou Kometou a v Mladé Boleslavi.

I pokud zůstane v tabulce druhý za Oceláři, bude mít následně v play off nejvyšší ambice.

„V základní části jsme ukázali, že máme skvělý tým, kluci odvedli další výborný ročník. Play off se blíží, ale nervózní ještě nejsem, to teprve přijde,“ těší se na vyvrcholení sezony Barbora Snopková Haberová, generální ředitelka Sparty.