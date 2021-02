Gretzky české extraligy: litvínovský Hübl překonal rekord v produktivitě

„Jsem rád, že už to mám za sebou,“ svěřoval se dvaačtyřicetiletý útočník po vítězství 4:2 na Spartě. „Už se to nebude řešit a nikdo se mě na to nebude ptát. Budu se moct soustředit na play off. Jsem člověk, který spíš kouká do budoucna. Možná je to moje poslední sezona, chci si to užít, rekordy můžu řešit po kariéře,“ dodal Hübl.

Po jeho zářezu se utkání už ve 2. minutě nečekaně přerušilo, aby se přímo na ledě mohl odehrát krátký oslavný ceremoniál. „Byl jsem také překvapený, nevěděl jsem o tom. Snažil jsem se pořád soustředit na hokej. Pogratulovali mi, já jsem to neřešil,“ řekl Hübl.

Podobně se kdysi přerušovaly zápasy v NHL, když překonával rekordy věhlasný Wayne Gretzky. Ostatně, litvínovskému kapitánovi se tak někdy přezdívá. „Gretzky extraligy, to ze srandy říká jen Radek Duda. Já ty jeho ceremoniály v NHL pamatuju. Měl to lepší, protože na tribunách vždy byli diváci,“ srovnával Hübl.

Nečekanou výhru nad Spartou připsal hlavně vyšší produktivitě svého týmu. „Padly nám tam nějaké góly. Sparta vystřídala gólmana, tlačila nás, ale my jsme to vzadu zvládli výborně a máme tři body,“ radoval se čerstvý rekordman.