Domácí porážky nejsou náhodné, připouští sparťanský kouč Hořava

Jaký je váš první pozápasový komentář?

Nehodnotí se mi to lehce, byli jsme celý zápas horší a zaslouženě jsme prohráli. Začali jsme opět špatně a pak už tam nebyly ani nějaké pasáže, v nichž bychom Litvínov přehráli nebo měli snahu to srovnat.

Teď Litvínov, minule Olomouc a předtím Karlovy Vary. Tři domácí porážky v řadě...

Je to pokaždé podobné. Do patnácté minuty dáme soupeři spoustu šancí a pak to zkoušíme honit. Stává se nám to pouze doma. V Liberci a Hradci se nám to nestalo, tam jsme hráli od začátku slušný zápas. Budeme muset zapracovat na tom, aby se nám to příště doma už nepřihodilo.

Opakovaně při těch utkáních dochází ke střídání brankáře Matěje Machovského. Jaká je nyní jeho pozice?

Je to pro něj hodně těžké, mužstvo ho znovu nechalo ve štychu. Na druhou stranu, gólmani jsou psychicky silní a dokážou se s tím vyrovnat.

Řešíte před blížícím se play off, jestli v něm nebude vaší brankářskou jedničkou spíš Alexandr Salák?

Zatím to úplně neřešíme. Nepadlo žádné, to je jednička, to je dvojka. Dohrajeme základní část naplno, role Matěje Machovského se nemění.

Vnímáte aktuální informace, že se extraliga kvůli covidu možná přeruší

Já nad tím vůbec nepřemýšlím, protože to neovlivním. Jak to bude, tak to bude. I když by to bylo nepříjemné.