Na úvod testy, teď plzeňské hokejisty čeká start letního drilu

Ve středu už se tým sejde na domácím stadionu k prvnímu společnému „suchému“ tréninku, ten doplní běžecká část v lesoparku Homolka.

„Ve čtvrtek nás čeká další tréninková dávka v Hradišti, v pátek pak znovu posilovna a bazén,“ nastínil úvodní program hlavní trenér HC Škoda Ladislav Čihák.

Testy, které hráči absolvovali, si zopakují ještě před nástupem na led, na něj bronzový tým uplynulé sezony vyjede 24. července.

„Uvidíme, kam se jednotliví hráči během přípravy posunou, porovnání naměřených hodnot nám dá kvalitní obraz o jejich trénovanosti,“ řekl Čihák, který vede suchou přípravu společně s asistenty Jiřím Hanzlíkem, Rudolfem Pejcharem a kondičním koučem Janem Snopkem.

Na testy dorazilo osmnáct hráčů včetně kompletní pětice zatím známých nových tváří - brankáře Pavelky, obránců Budíka s Jankem a útočníku Vlacha s Robem.

„Plzeň byla mezi prvními, se kterými jsme s agentem mluvili. Jednání bylo přímé a rychle jsme se dohodli na podmínkách. Mám velikou radost, že můžu hrát za Plzeň. Hraje stále aktivní a agresivní hokej, který dělá soupeřům problémy. A moc se těším na fanoušky, pokaždé tady dokázali vytvořit parádní atmosféru,“ svěřil se nedávno v rozhovoru pro klubový web důrazný bek Bohumil Jank, posila z Chomutova.

Ve hře je stále příchod centra Tomáše Mertla, předloňského extraligového krále střelců a sehraného parťáka kapitána Gulaše. O tom, zda se po ročním angažmá v čínském Kunlunu vrátí do Plzně, by se mělo rozhodnout do konce týdne. „Do přípravy naskočili také tři mladí útočníci, kapitán juniorky Matěj Kolda a odchovanci Filip Přikryl a Radek Mužík,“ doplnil kouč.

Ve středu odpoledne bude sledovat los základních skupin příštího ročníku hokejové Ligy mistrů. Ten se koná v Bratislavě, dějišti světového šampionátu. Plzeň, bronzový tým uplynulého ročníku evropské soutěže, je zařazena do třetího koše. V tom prvním figurují švédské kluby Frölunda, Färjestad a Lulea, švýcarský Bern, finská Hämeenlinna, český šampion z Třince, německý Mannheim a rakouský Klagenfurt.

„Na Champions League se moc těšíme. A přejeme si znovu silné kluby ze Skandinávie, které nás ještě před startem extraligy kvalitně prověří,“ uvedl trenér Čihák.