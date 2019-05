Parta mě hned vzala mezi sebe, těší plzeňského gólmana Pavelku

Brankář, který zatím v extralize za jiný tým než Hradec Králové nechytal. Teď má pětadvacetiletý rodák z Dvora Králové vytvořit silný tandem s Dominikem Frodlem.

Mazanec pochází z Písku, ale v Plzni byl od dorostu. Mimochodem věděl jste, že po návratu ze zámoří posílí váš bývalý klub?

Spekulovalo se o tom, ale stoprocentně jsem to nevěděl. Přeju mu hodně štěstí, trošku se známe. Ať mu to chytá a těším se na náš souboj, tedy pokud se zrovna proti Hradci dostanu do branky.

Jednoduché to nebude, že? Dominik Frodl si v minulé sezoně vybojoval pozici jedničky.

S Frodlíkem se známe dlouho a vycházíme spolu výborně. Budeme se podporovat a budeme se snažit vytvořit pro tým vzadu jistotu. Abychom pro něj vyhrávali oba. Teď začala příprava, musíme nabrat fyzičku, kondici a sílu. Pak začnou přáteláky, Liga mistrů. Uvidíme, kdo na tom bude lépe, a bude na trenérovi, na koho pak ukáže.

Berete jako výhodu, když se gólmani mezi sebou dobře znají?

Vždycky je fajn, když s dalším brankářem vycházíte. Na jednu stranu je to konkurence a dobře vím, že Frodlík má za sebou výbornou sezonu. Pro mě to bude náročné, ale vždycky je lepší, když se známe. Zasmějeme se a pomůžeme si navzájem. To nás oba posune dál, víc, než kdybychom měli nějaké spory.

Jaké máte pocity po prvních trénincích s plzeňským týmem?

Jen dobré. Parta mě hned vzala mezi sebe. Když přijdete do nového týmu, většinou to nějaký čas trvá. Tady je hodně mladých kluků a všichni jsou v pohodě. Já už se moc těším na novou sezonu, nikde jinde než v Hradci jsem extraligu nehrál. Těším se na sezonu, pro mě je to výzva a velká motivace.

Kouč Čihák je s losem Ligy mistrů spokojený Finský mistr HPK Hämeenlinna, švýcarský EV Zug a Rungsted Seier Capital, šampion Dánska. To budou soupeři hokejistů Plzně v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů, které jim určil středeční los v Bratislavě. „Přáli jsme si týmy ze Skandinávie, k tomu máme finalistu švýcarské ligy. Já jsem moc spokojený,“ reagoval Ladislav Čihák, trenér HC Škoda. Jeho tým bude v evropské soutěži obhajovat bronzovou příčku. „Už v minulém ročníku jsme narazili na špičkové kluby z Finska a Švédska. A věřím, že teď nás znovu čeká kvalitní konfrontace. Základní skupiny začnou ještě během letní přípravy, ligy v Evropě začínají podobně. Ale věřím, že sestavy budou v plné síle a bude to skvělá zkušenost,“ doplnil kouč.

V Hradci už jste být nechtěl?

Končila mi opce, v průběhu sezony se to nějak řešilo, ale nedohodli jsme se na podmínkách. Pak se ozvala Plzeň a to mě hned oslovilo. Rychle jsme se domluvili, a i když nabídek bylo víc, z tohohle jednání jsem měl jasně nejlepší pocit.

Znáte se i s Rudolfem Pejcharem, koučem gólmanů?

On je jedním z hlavních důvodů, proč jsem tuhle cestu zvolil. Věřím, že mě zase posune výš a připraví mě na sezonu dobře. On s gólmany umí pracovat, těším se na jeho tréninky i rady. Na ty vychytávky, které gólmanům pomáhají.

Jaké bylo chytat proti Plzni?

V minulé sezoně jsem to zažil jednou a v Hradci jsme prohráli. Plzeň má výborný útok a jsem rád, že teď ty kluky budu mít před sebou, ne proti sobě... I když se tým obměnil, věřím, že budeme zase silní. A moc se těším na fanoušky, vím, jak skvělá je v Plzni atmosféra, a jsem rád, že teď budu na téhle straně.

Sledoval jste středeční los Ligy mistrů v Bratislavě?

Jasně, díval jsem se na webu. Máme těžkou skupinu, velmi kvalitní týmy. Nejlepší mančafty Finska i Dánska, špičkový tým ze Švýcarska. Čekají nás hodně kvalitní zápasy. Je fajn, že se můžeme podívat po Evropě a poměřit se s nimi.

Přemýšlí gólman už během letní přípravy, jak si vyzdobí svou masku?

Pomaličku jo. V červenci se mi má narodit synek, určitě na ni dám jeho iniciály. Pak klasiku – klubový znak, a uvidíme, třeba jaká věž se mi v Plzni zalíbí. A dozadu přijdou také rodinné iniciály.

Modrá barva je dobrá?

Přesně, modrá je dobrá! (úsměv) A modro-bílá jakbysmet...