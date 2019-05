Každý rok ať vyletí jeden mladý, přeje si plzeňský boss Straka

„Výhoda je v tom, že musíte pracovat dál. Nejhorší je, kdyby člověk nic nedělal a pořád se v tom patlal,“ říká 46letý Straka.

Za necelých jedenáct roků, kdy převzal vládu nad klubem, vybudoval z Plzně úspěšnou hokejovou značku. Letošní bronz je pátou medailí za posledních sedm let.

Zároveň jste obhájili loňskou třetí příčku. Laťku jste si nasadili hodně vysoko...

Ale stojíme pořád pevně nohama na zemi. S rozpočtem, se kterým se v Plzni pohybujeme, je naším každoročním cílem postup do play off. Pak už je to otevřené. Poslední dvě sezony jsme se vyhoupli až k medaili, to je skvělé. Ale je vidět, že k ještě většímu úspěchu něco schází.

Co přesně?

Zkušenosti. Kometa, Třinec, Liberec, to jsou mančafty, které mají hodně hráčů, kteří v kariéře něčím prošli. Jsou psychicky odolnější. V play off se to projevilo. V semifinále nás Třinec herně nepřehrával, ale měli jsme v hodně zápasech strašidelné výpadky. Krátké úseky - šest sedm minut - kdy jsme úplně zkolabovali a ztratili tím výsledek. Tohle týmy, které jsem zmínil, nemají. Když se dostanou do vedení, většinou vám už nedají čuchnout. My se stejnou situací často neuměli naložit ideálně.

Změny ve Škodě Plzeň Příchody

Brankář: Jaroslav Pavelka (Mountfield Hradec Králové, 25 let)

Obránci: Bohumil Jank (Chomutov, 26 let), Vojtěch Budík (Pardubice, 21 let)

Útočníci: Luboš Rob (Vsetín, 24 let), Roman Vlach (K. Vary, 29 let) Jedná se o nové smlouvě

Nick Jones (obránce), Jaroslav Kracík (útočník), Denis Kindl (útočník, hostování) Odchody

Dmitrij Milčakov (brankář), Jakub Kindl (obránce), Conor Allen (obránce), David Kvasnička (obránce, Vítkovice), Jan Kovář (útočník), Ondřej Kratěna (útočník, konec kariéry), Václav Nedorost (útočník, konec kariéry), David Stach (útočník, Sparta), Miroslav Preisinger (útočník)

Přesto, k finále vám scházel jediný krok. Mrzí to hodně?

Mrzí mě to, byli jsme blizoučko. Ale nerozhodovalo se to v sedmém zápase. K němu nemělo vůbec dojít, protože jsme to měli dobře rozehrané. Bohužel jsme to nezvládli.

Byla to pro vás jiná sezona než ta předchozí, kdy jste tým vedl z lavičky jako hlavní kouč?

Byla. Když stojíte na střídačce, můžete dění ovlivnit, reagovat. Ve skyboxu neuděláte nic, jen sledujete, díváte se. A doufáte.

Scházelo vám trénování?

To zase ne. Sezona dopadla výborně, jsme spokojení. Ale také víme, na čem je třeba pracovat. Měli jsme fantastickou první čtvrtinu, stříleli spoustu gólů, k tomu odehráli skvělé zápasy v Lize mistrů. Ale...

Ale?

V říjnu, kdy jsme se mohli vyhoupnout na první místo, jsme padli ve Varech a v Liberci. A najednou se zhroutili. Všichni se dívali okolo sebe a nebyli jsme schopni se z toho dostat. To pro mě bylo zarážející, proč to trvá tak dlouho. Měli jsme v té době spoustu sezení s hráči. Do špatného období se dostane během sezony každý mančaft, ale musí mít sílu se z toho dostat. Guli (Milan Gulaš) na to byl sám, nenašli se další parťáci, kteří by s ním na ledě ten prapor zase zvedli. Záchranou byl až návrat Honzy Kováře. Ten otočil kormidlo celé sezony.

Bez něj by se to nepovedlo?

To už se nedozvíme. Možná ano. Ale také jsme mohli skončit někde úplně jinde a teď bychom tady seděli s hlavama dole.

Tým jistě opouští devět hráčů, nebojíte se velké obměny?

Takhle to zase neberu. Základ zůstal. A s výjimkou Koviho (Kováře) nás opouští hráči, kteří letos nepatřili mezi nejstěžejnější pilíře. To nemyslím vůči nim špatně. Ale některé bohužel limitovala dlouhá zranění, nebo to byli kluci na hraně sestavy. Není to tak, že teď ležíme na zádech a říkáme si, že jsme kdesi... Máme podepsané nějaké nové hráče a počkáme, co se na hokejovém trhu vyvine ještě během léta.

Věříte, že vyletí i někdo z mladíků, jako letos Jakub Pour?

To je ideál, kdyby se to každý rok podařilo. Kuba má za sebou skvělou sezonu, v play off to byl náš nejlepší hráč. Doufám, že na to naváže, protože to není nic jednoduchého. A věřím, že zase někdo vyběhne. Šanci dostane Kolda, kapitán juniorky. Vysoký kluk, odolný, takových máme málo.

Jaká je finanční kondice klubu?

Teď začíná tvrdá práce, je to hektické. Něco máme rozjetého, další partneři pokračují, s jinými se snažíme prodloužit smlouvy. Budeme se pohybovat v mezích posledních sezon. A já doufám, že se trošku posuneme dál, že to dokážeme o maličko navýšit a tím zkvalitnit i extraligový mančaft. Na to bude ještě dost času, léto je dlouhé. Ambice každopádně zůstanou stejné. Dostat se do šestky, hrát play off.

Zrušila se baráž, vrací se přímý sestup. Co si o tom myslíte?

Absolutně jsme s tím nesouhlasili. Ale rozhodlo se to, musíme to respektovat.

V čem je to podle vás špatně?

Je to můj názor. Ale bojím se toho, co se může dít, když někdo v půlce sezony zůstane viset dole. Všichni ho tam budou chtít utopit. Proto se přece baráž zaváděla. Aby se dohrála se ctí základní část. A pak ať se ukáže, jestli na to ten tým má, nebo si zaslouží týmy z první ligy dostat nahoru. Minimálně se mělo zachovat, že poslední tým bude hrát s vítězem první ligy.