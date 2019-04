Rozhodni se ty! Jak plzeňskému kouči Čihákovi přibývaly šediny

Extraligový bronz, semifinále Ligy mistrů. To je ve zkratce bilance jeho premiérové sezony v roli hlavního kouče Škody. Stále v ní je však také příchuť zklamání, jak blízko měla Plzeň vysněné finále...

„Pořád mě to strašně mrzí. I s odstupem pár dnů převládá pocit, jak malý kousíček scházel,“ ohlíží se Čihák za sedmizápasovou semifinálovou sérií s Třincem.

S nadsázkou, o kolik let jste v uplynulé sezoně zestárnul?

Zrovna se mi smál Milan Gulaš, že většina lidí šediví patnáct let a já to stihnul za jednu sezonu... (smích) I předchozí roky, kdy jsem byl u týmu trošku v jiné pozici, jsem k tomu přistupoval tak, aby práce byla odvedená na sto procent. Ale rozdíl v tom samozřejmě byl.

Napadá vás něco, v čem byl ten rozdíl největší?

Ano. Prakticky každý den jsme se na zimáku bavili o hokeji, diskutovali s mými kolegy, s Martinem Strakou a Tomášem Vlasákem. Měnili si názory, hledali, co zlepšit, co ještě změnit, aby vše klapalo. Ale na konci takových diskusí vždycky přišla věta: „Ale rozhodni se ty.“

Z úst Jiřího Hanzlíka či Jaroslava Špačka, bývalých skvělých obránců a nyní vašich asistentů, to muselo znít příjemně, ne?

Jenže v tu chvíli si uvědomíte nejvíc, že máte za sebou celý trenérský tým i vedení. Celý mančaft, šest a půl tisíce pravidelných diváků v hledišti, další doma a v hospodách, kde nám fandí. Víte, že to rozhodnutí musí být správné a prospěšné.

Plzeňský trenér Ladislav Čihák, v pozadí asistent Jaroslav Špaček.

Co vám po sedmém utkání v Třinci řekl šéf klubu Martin Straka?

Jsme podobně nastavení, takže i jeho to strašlivě mrzelo. Je to majitel klubu, vnímá největší zodpovědnost a cítil, že Plzeň mohla být ve finále. Byl zklamaný, stejně jako já. Na druhou stranu, kdyby nám někdo loni v létě na soustředění v Železné Rudě řekl, že budeme třetí v Evropě a třetí v extralize, brali bychom to všema deseti. Plzeň poslední roky patří mezi kluby, které stabilně hrají play off. A s medailí jsme i přes to semifinálové zklamání moc spokojení.

Budete u týmu pokračovat?

S Martinem (Strakou) jsme tak předběžně domluvení. Všichni bychom měli pokračovat. Jen u Špágra (Jaroslava Špačka) to ještě může ovlivnit jeho nová role u plzeňské mládeže, zabere mu hodně času. Ale moc bych ho chtěl i u áčka. Já si jiné kolegy neumím představit, dal bych za ně ruku do ohně. I když jsem udělal rozhodnutí, na které měl třeba některý z nich jiný názor, pak jsme všichni stáli za jedním a nikdo ho nezpochybnil. To je vzácné.

Jste nejmladším trenérem v extralize. Myslíte, že ziskem bronzu jste si teď u ostatních kolegů získal ještě větší respekt?

Takhle to neberu. Já mám respekt vůči šedesátiletému trenérovi, ale měl bych ho stejně tak i ke dvacetiletému kouči. Takhle jsem vychovaný. Nejde o umístění. Když vás někdo z nějakého důvodu respektovat nechce, neudělá to ani ve chvíli, kdy vyhrajete titul. Pro mě je ze všeho nejdůležitější, že se v Plzni respektujeme jak mezi trenéry, tak navzájem s hráči v kabině.

Je složité koučovat třeba osobnost typu Milana Gulaše?

Není. On má obrovský fyzický fond, dobře natrénováno. Když ho pošlete na led, víte, že to odmaká za všech okolností. A je to absolutní profesionál. Ví, že má poslouchat a dělá to. Nikdy s ním nebyl sebemenší problém. Je občas výbušný a vzteklý, ale to všechno pramení jen z toho, jaký má pro hokej zápal. Je to vítězný typ, pro tým by udělal cokoliv. A já jsem v tom podobný, proto mu absolutně rozumím.

Udržíte ho v kádru?

Milan má smlouvu, takže věřím, že bude pokračovat. Nicméně...

Nicméně?

Změn bude hodně, spousta hráčů končí. To už můžeme říci, i když jmenovat zatím nechci. Ale hlavní jádro zůstává, to je základ. A máme už připravené i nějaké příchody.

Gólman Dominik Frodl zvládl premiérovou sezonu v extralize výtečně. Nemáte obavy, že vám mladý gólman zase prchne, tak jako loni Miroslav Svoboda?

Věřím, že tady udělá ještě kus práce. Je to skvělý kluk, výborný gólman s velkým charakterem. Chybí mu možná pár centimetrů, což je trend ve světě, ale zase je strašně rychlý. Pokud si udrží takovou hlavu, bude ještě lepší. A pak mu budu moc přát, aby se podíval do světa.

Kdy začne letní příprava?

Na testy se sejdeme 20. května. Pak už to pojede. Tréninkové bloky, dvě soustředění v Železné Rudě, pauza. A 25. července už půjdeme na led.

A do té doby?

Budu sledovat dění, nové trendy. Nesmíte usnout na vavřínech, jinak je s vámi konec. Pojedu na mistrovství světa do Bratislavy, budu sledovat play off NHL, vyrazím na nějaký seminář, sbírat poznatky od kolegů. Jo, a ta chalupa, samozřejmě...