Předkolo urveme, kvalitní tým na to máme, věří litvínovský navrátilec Stránský

„Každý bod se teď počítá. Dvě domácí výhry bereme, i když jsme to mohli urvat za plný počet. Letos je to tak vyrovnané, že to bude boj do posledního kola, ale já věřím, že uděláme předkolo play off,“ je přesvědčený 25letý útočník.

Ze hry ho na delší dobu vyřadila zraněná ruka. „Stalo se to v Olomouci, dostal jsem do prstu. Měl jsem zlomený poslední článek, muselo se to i sešívat, bylo to takové nepříjemné a nešťastné. Ale dal jsem to do kupy a jsem připravený na zbytek sezony.“ Verva drží před finišem základní části dvanáctou pozici, tedy poslední, která zajišťuje předkolo play off. Jenže třinácté Budějovice ztrácejí jen bod a poslední Kladno dva. Do konce zbývají čtyři kola.

„Na tabulku se koukám pořád. V den volna se podívám, jak to tam vypadá, kdo s kým hraje a kde. Když je zápas, tak to vypustím z hlavy, ale hned po něm jdu zkontrolovat, jak to dopadlo. Není to nic příjemného, ale věřím, že kvalitu a tým na to máme, abychom předkolo urvali,“ doufá druhý nejproduktivnější hráč Litvínova, jenž ve 42 zápasech posbíral 34 bodů za 8 gólů a 26 asistencí.

Jeho efektivitu teď Verva potřebuje. „Pořád máme trochu potíže s koncovkou, ale když budeme hrát jako poslední dva zápasy, tak se to jistě otočí,“ věří Stránský.