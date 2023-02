Bratři v jednom triku? Příchod Kašových do Litvínova nemusí být utopie

Sedmadvacetiletý Ondřej Kaše v této sezoně naskočil jen do jediného utkání v NHL za svůj nový tým Carolina Hurricanes a utrpěl v něm otřes mozku. Už několikátý v kariéře. Od té doby pauzíruje.

„Teď už trénoval, ale dostal od klubu měsíční dovolenou. Pak se budou bavit, co dál,“ řekl jeho otec Robert Kaše. Starší z bratrů v NHL předtím vystřídal dresy Anaheimu, Bostonu, Toronta, celkem má na nejprestižnější scéně světa bilanci včetně play off 289 zápasů, 59 gólů a 74 bodů.

T. J. Brodie (78) a Ondřej Kaše (25) z Toronto Maple Leafs se radují z gólu v zápase se St. Louis Blues.

I mladší z bratrů letos vynechal část sezony kvůli zlomenině kotníku, chyběl od října do začátku ledna. Za Spartu naskočil do 18 zápasů, dal tři góly a přidal sedm asistencí. „David je, co se týká hráčské party, ve Spartě spokojený, ale ne s vytížením. Po zranění nemá takový čas na ledě, který by asi měl mít. Ale to je jen můj názor,“ míní Robert Kaše a k litvínovskému angažmá svých synů opatrně říká: „Je to čistě v hypotetické rovině, nikdo neví, co bude.“

Mluví se i o dalších posilách. Z Karlových Varů by mohl přijít útočník Michal Koblasa, naopak spekulace o příchodu Michala Plutnara z Karlových Varů končí, obránce podepsal s Energií nový tříletý kontrakt.

Ve hře nejsou jen příchody, ale také odchody velkých jmen. Pryč z Litvínova má údajně namířeno reprezentační útočník Patrik Zdráhal, který má ve smlouvě výstupní klauzuli v případě zájmu ze zahraničí. A poptávka je také po kanadském forvardovi Giorgiovi Estephanovi. „On to řeší vždy po sezoně, ale je pravda, že na něj sbíral informace jeden klub z Ruska. Ale to bylo už i loni, takže v tuto chvíli nedokážu říct, jak to dopadne,“ tvrdí Hynek.

Litvínov teď především čeká horký finiš extraligové sezony po reprezentační pauze, sedm kol před koncem základní části je v tabulce dvanáctý a má jen pětibodový náskok na poslední Kladno. „Snad se nám uzdraví klíčový útočník Stránský, musíme zabojovat a uhrát si to sami,“ velí šéf.