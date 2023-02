Fanoušci stojí proti Hynkovi, Litvínov ale se šéfem klubu prodloužil smlouvu

„Já říkám, že jsme začínali ne z nuly, ale z pozice blízko nule. První dva roky byly záchranné, stabilizační. A z toho pohledu Pavel svoji roli splnil,“ uvedl místopředseda představenstva extraligového klubu Vladimír Dočekal na besedě s fanoušky; její záznam unikl ven, médiím přístupná nebyla.

Vlajkonoši chemiků při nedávné porážce s Karlovými Vary vytáhli transparent, na němž šéfa klubu vyobrazili coby Barona Prášila letícího na dělové kouli za hranice Litvínova. A křičeli Hynek ven! Nespokojenost s herním projevem i umístěním dali najevo i v neděli. Když domácí ztráceli s¬ Třincem 0:2, opustili kotel a mlčeli, vrátili se až s prvním gólem Vervy. A několikrát už bouřili před stadionem či Hynkovou kanceláří.

„Výsledky, které má Pavel Hynek, nijak nevybočují z delšího časového úseku, než po který je tady on,“ podržel ho Dočekal. Hynek v hokejové baště působí od jara 2020, kdy v roli prvního muže klubu nahradil zlatého olympionika Jiřího Šlégra. Litvínov od historického titulu v roce 2015 strádá. Jednou se protlačil do play off, jednou do předkola, jinak bojoval o extraligový život. I letos je na hraně.

Fanoušci Litvínova

„Hokej se hraje pro fanoušky, bez nich nemá smysl. Ale nejde ho provozovat bez peněz. Rozpočet našeho klubu není malý ani velký, je přiměřený,“ řekl Dočekal. „Hrajeme v reáliích toho, co si můžeme dovolit. Pokladna není bezedná. Všichni bychom byli rádi za hezčí hokej a horní patra tabulky. Ale jsou kluby, které mají o dost vyšší rozpočet, kdy však naposledy dosáhly úspěchu? Je to sport. Není to o tom, že otočíte kouzelným prstenem a všechno změníme během tří let.“

Litvínovský hokejový klub vlastní Unipetrol a změny, které se v něm odehrály pod Hynkovým vedením, považuje majitel za zvládnuté.

„Úspěšnost manažera nebo jakéhokoli pracovníka se měří podle stanovených hodnotících kritérií. A to není nikdy jedno, je jich víc. Patří mezi ně i rozpočtové, jak se daří získávat peníze. A taky způsob, jakým ty peníze utrácíme. Z¬ tohoto pohledu je pozice Pavla Hynka v¬ klubu obhajitelná. A to natolik, že jako představenstvo jsme Pavlovi předložili návrh nové smlouvy na jeden rok s opcí, což přijal. Je podepsaná,“ oznámil před fanoušky Dočekal a od některých se dočkal ironického potlesku. „Věříme, že smlouvu oboustranně dodržíme.“

Dočekal přiznal, že letos očekával sportovní vzestup. „Jde o první rok, kdy se nám povedlo rozšířit kádr o větší počet hráčů. Kolem Vánoc byl náš náhled spíš kladný než negativní, dnes je situace jiná. Ale není to o Pavlovi. Za předchozí dva roky jsme spokojeni. S tím, jak jsme klub změnili, stabilizovali a jaká opatření jsme udělali.“

Hynek v minulosti jako trenér dovedl Pardubice k titulu, jako asistent má dvě zlata se Spartou. Pracoval i u mládežnických reprezentací. A v Litvínově dělal na začátku milénia asistenta. Pomáhal trenérovi také v Soči v KHL.