Herec Taclík na hokeji v Litvínově: Tady jsem doma! Kde prožíval Nagano?

„Zrovna oni byli moje modly, když jsem kolem roku 1987 začal jezdit bez táty,“ povídal.

Taclík je rodák z nedalekého Chlumce a studoval gymnázium v Duchcově, který je od Litvínova co by kamenem dohodil. „Hokej v Litvínově, to je celý můj život. Fandím mu asi od osmi let, nějaký rok 1980. Teď jsem se vrátil po dlouhé době,“ svěřil se populární herec.

I on to na bruslích zkoušel. „Jako každý kluk ze severu jsem pravidelně hrál na rybníku. I na staďáku, bruslit jsme jezdili do Ústí. Na Slovan jsem se taky chodil koukat,“ připomněl, že je sportem pohlcený.

„Ale závodně jsem hokej nikdy nehrál, jsem v něm příšerný. Naposledy jsem byl na ledě dva dny zpátky, když se moje dcera učila s trenéry ze Smíchova bruslit. Uvidíme, třeba bude hrát hokej ona.“

Roli v hokejovém snímku dostal jedinou. V seriálu Lajna. „V první řadě jsem hrál manažera Havířova. S mojí váhou se na led nedostanu,“ rozesmál se svéráz s přezdívkou Tácek.

Herec Marek Taclík během fotbalové exhibice v Teplicích

Zlaté olympijské Nagano, kde tvořili jádro týmu odchovanci Litvínova a vedl ho legendární Ivan Hlinka, hltal během studií na DAMU.

„Dělal jsem nočního hlídače v krámu, byla tam televize, takže za mnou přišli další studenti a dívali jsme se spolu,“ vykreslil rok 1998 a opojný triumf na Turnaji století.

„Určitě jsem tehdy všem říkal, že bez Litvínova by Nagano nebylo. To všichni víme.“

Legendární fotografie litvínovské stopy na Turnaji století, v šatně si zapózovali zleva Vladimír Růžička, Robert Lang, Robert Reichel, Jiří Šlégr, masér Václav Šašek, Martin Ručinský, pod ním trenér Ivan Hlinka, Josef Beránek a Jan Čaloun. Chybí střelec zlatého gólu Petr Svoboda, též litvínovský odchovanec.

V Praze na DAMU se spolužáky v jedné učebně mastil Stiga hokej. Vzal si Litvínov.

Martin Hofmann, patron loňského Vlasatého zápasu, si postěžoval, že mu ho ukradl. „Já byl o ročník výš, tak jsem ho získal pro sebe. Když byl Martin loni patronem, napsal jsem mu jedovatou esemesku, odkdy fandí Litvínovu. Odepsal, že jsem úplný debil, že přece vím už od studií, že Litvínovu fandí. Já úplně zapomněl, to se mu omlouvám.“

Herec Martin Hofmann, patron akce Vlasatý zápas z minulého roku.

Vlasatý zápas se na Hlinkově zimním stadionu uskutečnil popáté. Podpořil nadaci Nové háro, která financuje a vyrábí paruky z lidských vlasů pro onkologicky nemocné děti. Hokejisté Litvínova i kapitán Komety Martin Zaťovič nastoupili na rozbruslení s příčesky na helmách, díky čemuž připomínali Jaromíra Jágra.

„Když mi volali, nevěděl jsem, o co jde. Já a Vlasatý zápas? Myslel jsem si, že si ze mě někdo dělá srandu,“ pobavilo Taclíka, který vlasů nemá na rozdávání.

„Když se na mě podíváte, je jasné, že Barborce svými vlasy nepřispěju,“ zmínil obdarovávanou dívku z Brna. „Jsem moc rád, že můžu být patronem a že existuje nadace, která pomáhá dětem v těžkých chvílích.“

Obránce Litvínova Jan Strejček s útočníkem Martinem Havelkou (vlevo) s vlasy v rámci charitativní akce Vlasatý zápas na podporu onkologických pacientů

Těžké sportovní chvíle, i když nesrovnatelné s bojem se zákeřnou nemocí, prožívají nejen hokejisté Litvínova, ale také fotbalisté Teplic. I jim Taclík fandí.

„V sobotu na Stínadlech budu na Slavii osobně. Litvínov nemá body, Teplice taky ne. Je to velká zkouška, jestli má člověk fanouškovské srdce. A já ho mám.“

Před zápasem tipoval výhru Litvínova a dočkal se, Verva ji urvala 3:2 po samostatných nájezdech. Pak z ledu lanem rozhoupal a rozezněl vítězný zvon a plácl si se všemi hráči. Tipuje i výhru fotbalových Teplic nad Slavií. Vyjde mu to i podruhé?