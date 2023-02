Postup s Mickey Mousem v kotli. Vlajkonoši popíchli šéfa Litvínova

Hokejový Litvínov v neděli oslavil postup do předkola play off a jeho kotel se při vítězném zápase s Plzní proměnil v Disneyland. U bubeníků fandil maskot Mickey Mouse, další příznivci drželi nafukovací balonky s Mickeym, jiní si nasadili čelenku s černýma ušima. Vlajkonoši si tím rýpli do šéfa chemiků Pavla Hynka a jeho výroku, že klub přebíral jako Mickey Mouse company.