Kamaráde, co ti roste na zahrádce? Will a Lenc mají stejný koníček

Nápověda: jakmile hokejová sezona skončí, nastane nejvyšší čas vrhnout se na tu další. A to zahrádkářskou.

„Už odmala mě to bavilo. Vždycky jsem v Plzni pomáhal babi s dědou,“ vysvětluje brankář Will, jak si na profesionálního sportovce nepříliš obvyklou kratochvíli oblíbil.

Vášeň pro práci na zahradě neopustila šestadvacetiletého gólmana ani při štaci v Liberci, kde působí třetí sezonu. „Máme tady barák, je to takové příjemné uvolnění. Chytlo mě to a s Lencíkem to řešíme furt. Jak hnojit, co budeme sázet a tak podobně,“ líčil s potutelným úsměvem spolupráci s dalším náruživým pěstitelem v kabině Bílých Tygrů.

Nejdřív hokej, potom tráva

O rok starší útočník Lenc, který se s Willem zná už ze společného působení v Mladé Boleslavi, se neváhá pochlubit kolegovi s přírůstky ze svého zahradního panství. „Vždycky mi posílá fotky a dostává mě do depresí. Protože to má fakt hezký...“ neudrží smích Will a na svou obranu dodává: „Lencík má menší zahradu, takže na ni má víc času.“

Radan Lenc (vlevo)

Oběma ale z časových možností „ubírá“ dlouhá sezona Bílých Tygrů, kteří včera zahájili semifinálovou sérii s brněnskou Kometou. Priority má však Will jasně seřazené: před plevelem v záhonech má přednost hokej.

„Radši budu hrát co nejdéle, trávu si udělám potom. Ale počítám s tím, že mi Lencík přijede v létě pomoct, mám toho fakt hodně. Ještě možná zapojím Honzu Růžičku z Mladé Boleslavi, ten je taky šikovný,“ vzkazuje dalšímu kamarádovi z bývalého působiště.

Potkáme se na golfu

Právě Boleslav byla čtvrtfinálovým soupeřem favorizovaného Liberce. Vítěz základní části klopýtl jen jednou a s Willem v brance zvítězil v sérii 4:1 na zápasy. Kamarádské čtvrtfinále? Kdepak, pro libereckého gólmana nebylo ničím zvláštní: „Samozřejmě, poznáváte odtamtud víc kluků než z jiných týmů. Jenže hokejový rybníček je tady tak malý, že stejně znáte skoro všechny. Potkáváte se na různých akcích, v létě na golfu.“

Vida, takže ani Willa golfová horečka neminula. A nejspíš uhodnete, s kým prohání míček po greenu nejčastěji. „Pro změnu s Lencíkem,“ culí se gólman.

Will, kterého k chytání inspirovalo vystoupení Dominika Haška na olympiádě v Naganu, ve volném čase raději hokej neřeší skoro vůbec. Pomáhají mu k tomu manželka a malá dcerka, kterým věnuje maximum pozornosti. Proto třeba neviděl ani jeden zápas z ostatních čtvrtfinálových sérií.

Místo toho šel raději k záhonům.