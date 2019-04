ONLINE: Liberec hostí v úvodním semifinále play off Kometu

V letošní sezoně mají Bílí Tygři lepší bilanci vzájemných soubojů - třikrát vyhráli a jen jednou padli. Jenže v play off je to horší, to před dvěma lety uspěla Kometa ve finále jasně 4:0 na zápasy. Jak to dopadne tentokrát?

Podle sázkových kanceláří jsou favoritem Oceláři, kteří ve čtvrtfinále vyřadili Vítkovice jednoznačně 4:0 na zápasy. To Plzeň měla daleko těžší práci a přes Olomouc postoupila až po sedmi bitvách. Bude mít pořád sílu?