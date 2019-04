Zmar v přesilovkách Kometu nesložil. Je to úleva, oddychl si Zaťovič

„Frustrující. Ale věřili jsme, že druhý zápas v Liberci neprohrajeme,“ byl rád brněnský útočník Martin Zaťovič.

Zatímco v prvním utkání série byli v prodloužení šťastnější domácí Bílí Tygři, ve stejném dramatu o den později se už štěstěna přiklonila na stranu hostů. Ti přitom v utkání dvakrát prohrávali.

„Ale věřili jsme si a šli jsme za tím, že prodloužení tentokrát vyhrajeme. Je to úleva, že z Liberce vezeme bod, ale bude důležité to potvrdit doma. Teď si dva dny odpočineme a půjdeme na to,“ plánoval Zaťovič.

V prodloužení jste hráli skoro pořád v početní převaze, ale žádnou jste nevyužili. Co chybělo?

Bylo to frustrující. Víme, co máme hrát, ale puk se vždycky odrazil špatně. Nechci se ale vymlouvat, musíme víc střílet, z toho jsou pak závary před brankou a nebezpečné situace. Soupeř je strašně silný, ale my jsme věřili, že druhý zápas v Liberci neprohrajeme.

Byla by velká komplikace prohrávat 0:2 na zápasy?

Kdybychom jeli domů za stavu 0:2, nezbývalo by nám, než oba dva zápasy na vlastním ledě vyhrát. Teď musíme bod z Liberce doma potvrdit, to bude důležité.

Oba zápasy v Liberci rozhodovalo až prodloužení. Jak se vám semifinále zatím zamlouvá?

Myslím, že je to super pro lidi, strašně napínavé. Jsou tam emoce, hodně fyzických kontaktů, bude to dlouhá série. Myslím, že se toho může ještě hodně stát.

Jak budou podle vás vypadat zápasy v Brně?

Myslím, že pořád stejně, už se asi nemáme čím překvapovat. Zase budou rozhodovat přesilovky. Bude to boj až do konce, Liberec má svoji kvalitu, ale my jsme taky dobře připravení. Uvidíme, s čím k nám Liberec přijede. Nás poženou lidi, přijde plný barák a bude to peklo. Pokusíme se oba zápasy vyhrát.