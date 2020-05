Na zápasy proti Motoru se těším, říká plzeňský bek Vráblík

„Teď jsem ani nepřemýšlel o návratu. Když jsem z Budějovic odcházel, řekl jsem, že chci zase zkusit extraligu a Plzeň mi tu šanci dala. To stále platí. Myslím, že času vrátit se domů mám ještě dost,“ prozrazuje písecký rodák Vráblík.

Na duely proti klubu, kde strávil dlouhých třináct let, už je ale natěšený. „Poslední roky jsme proti Budějovicím hráli v přípravě. Ale teď to bude ještě lepší. Hlavně až si proti nim zahraju na jihu. Přijdou všichni moji známí, rodina. Vždycky tam byla na stadionu skvělá atmosféra a to bude platit znovu.“

Po odchodu Lukáše Pulpána do Karlových Varů převzal Vráblík roli nejstaršího beka Škody. „No, pravomoce z toho asi žádné nevyplývají. Ale je to zvláštní. Roky jsem poslouchal, že jsem mladý a najednou je to naopak,“ usmívá se. S tím, že by po Pulpánovi převzal i roli klubového pokladníka, ale nepočítá. „Já myslím, že hoši si to předají v Líních, kde oba bydlí. Takže si to vezme na hrb Kráca (Jaroslav Kracík).“

Defenziva Plzně doznala řady změn. Kromě Pulpána odešli i Jank s Jánošíkem, do Finska Moravčík, který sezonu dohrával v Litvínově. Nově obranu doplnili Švéd Lang, Vráblíkův vrstevník Stříteský a odchovanec Kvasnička. „Změny jsou každý rok. Nějak se posílilo, ale všechno se uvidí až na ledě. Já hlavně doufám, že v září začneme i s fanoušky v hledišti, ať má hokej všechno, co má mít,“ přeje si.

S Motorem se v minulosti několikrát marně snažil vrátit do nejvyšší soutěže, nicméně je zastáncem baráže, ať už v jakékoliv podobě. „Je to náročné, ale správné. Máte motivaci, jde o všechno. Já bych ji zanechal, patří to k tomu,“ tvrdí Vráblík, kterého jen mrzí, že si letos nezahraje Ligu mistrů. „Já předtím s hokejem nikde nebyl, díky ní jsem se podíval po světě. Tohle mi bude scházet.“