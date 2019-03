Že mají lepší fyzičku? Dobrý vtip, reaguje plzeňský obránce Vráblík

„Je to play off a nikdo z nás nečekal, že to bude snadné. Samozřejmě by bylo skvělé proletět sérií 4:0 jako to dělá Kometa. Ale my to máme jinak, je to vyrovnanější,“ říká 29letý Vráblík.

V úterý od 17 hodin se do sebe rivalové zaklesnou popáté. A v plzeňské Home Monitoring Areně už se jeden z týmů přiblíží k postupu.

Berete jako velkou výhodu, že se zase vracíte domů?

Výhoda to pro nás určitě je. Věřím, že bude úplně plná hala a lidi nás poženou a pomůžou nám. My ten zápas za každou cenu musíme urvat, získat zase výhodu. Nic jiného si nepřipouštíme.

Bylo hodně těžké po dvou porážkách v prodloužení zvládnout v sobotu v Olomouci čtvrtý duel a sérii srovnat?

Nesmíte se moc babrat v tom, co by kdyby... Druhý den je třeba myslet dopředu, to minulé je už zapomenuté. Takhle jsem se to snažil brát. Ale čtvrtý zápas nám ukázal, kudy vede cesta je porazit. V úterý to musíme odjezdit zase takhle na doraz.

Atmosféra v Olomouci byla hodně bouřlivá. Vnímali jste třeba v hledišti nápisy: Vítejte v Pekle?

Jo, hukot tam byl veliký. Ale ono je to i tím, že je tam starší hala. Já mám pocit, že v ní bude rachot, i když tam vyjede třetí třída... (úsměv) A vnímali jsme i naše fanoušky. Jeli přes tři čtvrtě republiky v takovém počtu, snažili se nám udělat skoro domácí prostředí. Krása.

V každém utkání se snažíte být aktivnější, tlačit se dopředu. Je pak o to složitější zastavovat nebezpečné kontry Olomouce?

Oni hrají jednoduše. Nejsou to kombinace, že by každý gól mohl aspirovat do Zlaté helmy. Hrnou to do brankoviště, kam se sjíždí tři hráči. Pro obránce je to o to náročnější. Dobře bruslí, bojují, nejsou tam složité myšlenky. A je to fakt těžké.

Série jde do pátého zápasu. Bude to v úterý na ledě zase o stupeň vyhecovanější?

Je to vypjaté, ale takové jsou všechny série v play off. Nikdy okolo sebe mančafty jen tak v míru nejezdí. To k tomu prostě patří.

Pořád se probírá, že Olomouc má fyzickou převahu, vy musíte hrát jinak. Vnímáte to stejně?

Já bych to tedy vůbec neřekl. A rozhodně si nemyslím, že by na tom měli být fyzicky lépe. Nebo že by snad měli lepší fyzičku, jak jsem si někde přečetl. To mi přišlo fakt hodně vtipný... Jestli tohle Olomoučtí tvrdí, tak nevím, zda jsou na stejném hokeji jako my.

Berete to jako součást taktiky?

Určitě. Pokud by tohle opravdu mysleli vážně, je to nesmysl. Když se podíváte na oba mančafty, jsou tam přece stejné typy hráčů s podobnou muskulaturou. Nevšiml jsem si určitě ani v jednom utkání, že by u nás byl někdo, kdo by se třeba nějak bál chodit do soubojů.