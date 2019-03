Plzeňský útočník Nedorost: Věřím, že to před našimi fanoušky zlomíme

Po další vypjaté hokejové bitvě nakonec slavil s týmem vítězství 3:2 a srovnání celé série na 2:2. „Výborný zápas, nechali jsme tam všechno. Nám patřila první třetina, jim druhá. A ve třetí konečně začaly padat góly,“ popisoval pak v útrobách olomoucké „Plecharény“ sedmatřicetiletý Nedorost.

Odvážíte si jedno vítězství, jste spokojení?

Chtěli jsme vést 3:1 na zápasy, kdo by nechtěl venku dvakrát vyhrát. Ale jsme spokojení. Po páteční porážce jsme byli trošku pod tlakem, jet domů za stavu 1:3 na utkání by určitě nebylo příjemné. Ale teď máme výhodu domácího prostředí znovu na své straně.

Trenéři vás posunuli do první řady, chtěli jste něco změnit?

Kluci ve třetím utkání neskórovali, v sérii jsme prohrávali a trenéři se rozhodli trošku zamíchat sestavou. Ale hlavně jsme si řekli, že musíme hrát ještě víc obětavěji než v předchozích zápasech. Projevilo se to, měli jsme tam spoustu zblokovaných střel, kluci do toho padali po hlavách. A naštěstí jsme to zvládli.

Rozhodly dvě využité přesilové hry ve třetí části?

Přesilovky zápas rozhodly. Dali jsme první gól, to nás nastartovalo. Pak přišel druhý, ale zase jsme tam pak udělali nějaké chyby a nechali je vrátit zpátky. To si musíme pohlídat. Dvakrát jsme v utkání vedli o dva góly, ale stejně to bylo drama. Když jsme odskočili na 1:3, oni dali strašně rychle kontaktní trefu a v závěru ještě měli dost šancí. Frodlík ale podal parádní výkon, trošku jsme to tam před ním vylehali, snažili se hrát jeden pro druhého a to rozhodlo.

Ale byly to velké nervy...

To je naše hloupost. Každý zápas se udělají nějaké malé chyby, ale my si to musíme zkušeněji pohlídat, protože při těch jejich gólech to bylo o individuálních chybách. Ale jsme rádi, že ten bod máme my.

Co bude dál?

Je to těsné. Kromě prvního zápasu, kdy nám to tam napadalo, je to obrovský boj. A to jsme předem věděli. Olomouc je neskutečně dobře připravená fyzicky, my na tom také nejsme špatně. Srdce, bojovnost, vůle, přesilovky a oslabení, to jsou věci, které rozhodnou o tom, kdo bude nakonec v sérii šťastnější. A také domácí prostředí. Já věřím, že před našimi skvělými fanoušky to zlomíme.

Série graduje, v úterý se hraje v Plzni šestý zápas. Bude už teď roli hrát i to, kdo má v zásobě více fyzických sil?

Doma co nejlépe zregenerujeme, odpočineme si, je to pro oba týmy stejné. Jsou to chasníci. Velcí, tvrdí, dobře připravení. Dobře bruslí a nedají zadarmo ani metr ledu. Není snadné se prosadit. Ale oba týmy jsou dobře trénované. Rozhodne vůle, kdo bude chtít víc.