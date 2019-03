Selhali jsme v produktivitě, litoval plzeňský bek Čerešňák

Moc to bolí, že jste podruhé v řadě nezvládli prodloužení?

Ono už je asi jedno, jestli prohrajete v prodloužení, nebo v normální hrací době. Mrzí to stejně, protože bod nemáme tak jako tak.

Poprvé v sérii jste dotahovali skóre. Jak to ovlivnilo hru?

Vždycky je proti Olomouci složité, když se dostane do vedení. Velmi dobře brání. Chválabohu jsme hned zareagovali na jejich druhý gól a pár vteřin před koncem druhé třetiny snížili. Do třetí části se nám šlo s lepším pocitem, bojovali jsme až do konce a vyrovnali.

Jenže to nestačilo. V 79. minutě rozhodl Jergl.

Měli jsme předtím spoustu šancí, mohli prodloužení ukončit. Bohužel, oni se dostali po našem tlaku do takové pološance a rozhodli.

Je produktivita zatím v téhle sérii váš největší problém?

Myslím, že ano. Měli jsme hodně šancí, ale nedokázali je využít. V produktivitě jsme selhali, a proto jsme dnes prohráli. Byly tam nevyužité tutovky, to rozhodlo zápas.

Co jste si říkali v kabině před prodloužením?

Věřili jsme, že to uhrajeme. Smazali jsme dvoubrankové manko, dostali se zpátky a věřili, že to otočíme. Nestalo se, bohužel.

Docházely už vám v závěru síly?

Samozřejmě že nám i jim v prodloužení sil ubývalo. Bylo to vidět, je náročné hrát takhle dlouho.

Zkusíte něco změnit?

Je na nás, abychom se s tím vyrovnali. Musíme být ještě důraznější. Pracovat ještě tvrději než oni. Budou to i nadále těsné zápasy. Nám nezbývá než zítra vyhrát.