Olomoucký útočník Jergl: Puk se postavil, ani jsem nemířil

„Atmosféra byla nejlepší v sezoně, co jsem zažil. Diváci nás ohromně ženou dopředu. Budu věřit, že na čtvrtý zápas přijde ještě víc lidí,“ líčil 24letý Jergl, který se v play off trefil už potřetí.

Věděl jste při gólu, kam chcete střílet?

Rovnou řeknu, že jsem nemířil. Puk se postavil na hranu, takže jsem to měl trochu obtížnější, ale trefil jsem to, takže super.

Velký podíl na gólu má i David Ostřížek, který hrnul k brance puk i s dvěma soupeři.

Řval jsem na něj hrabej, hrabej, ať jim ujedeš. Zkusil jsem jet za nimi, že to tam možná vypadne, a stalo se to. Tak jsem vystřelil, super gól.

Po gólu jste ukazoval do hlediště, tam byl váš fanklub?

Seděla tam přítelkyně s mamkou a s babičkou a dědou, tak jsem ten gól věnoval jim.

Je vítězství o to sladší, že měla Škodovka v prodloužení víc šancí?

Měla toho víc, ale dokázali jsme je ubránit. Oba týmy v prodloužení měly šanci, my jsme ji dokázali proměnit, oni ne.

Říkáte si, že už je postup blízko?

Jdeme zápas od zápasu. Třeba až to bude 3:1, tak si budeme něco říkat, teď ale určitě nic. Připravíme se na čtvrtý zápas a budeme chtít vyhrát.

Jdou výkony kohoutů v sérii nahoru?

Myslím, že ano a jde to vidět. V prvním zápase se nám to nepovedlo. Ve druhém jsme začali hrát to, co v play off chceme, a ve třetím jsme to předvedli.

Dostane vás vedení 2:1 v sérii do výhody?

Myslím, že každá výhra dostane tým na koně, ale musíme stát nohama na zemi. Pořád není nic rozhodnuté, musíme ještě dva urvat, abychom mohli postoupit.

Zápas trval bezmála 80 minut, budete mít z čeho brát?

Oběma týmům docházely síly, ale přišlo mi, že jsme měli lepší fyzičku a dokázali jsme hrabat celý zápas. A projevilo se to i na výsledku. Věříme, že to tak bude i v sobotu, uděláme pro to všechno.