Němcovo zranění? Hrozné pocity, hlesl plzeňský obránce Vráblík

„A zrovna já jsem Němovi v tu chvíli přihrával, než se to stalo. Byly to hrozné pocity,“ popisoval plzeňský hokejový obránce Roman Vráblík situaci z nedělního duelu 48. kola extraligy. Plzeň v něm s Olomoucí prohrála 1:2.

Hodně s týmem Němcovo zranění otřáslo?

To je spíš otázka na každého zvlášť. Ale když jste na ledě a vidíte to, nic příjemného to není...

Myslíte, že od Švrčka to byl faul?

To je na posouzení rozhodčích. Myslím si své... Bohužel to dopadlo takhle, hlavně aby byl Vojta brzy v pořádku.

S Olomoucí máte v základní části negativní bilanci. Je to pro vás nejméně příjemný soupeř?

Dobře bruslí, napadají, jsou houževnatí. Dali dva góly a pak to bylo dané. Brání a brání. Defenzivu mají velmi kvalitní. My jsme se snažili tlačit do branky, ale neuspěli jsme.

Na gólmana Lukáše jste vyslali nevídaných 51 střel, prošla jediná. Co bylo špatně?

Dali jsme jediný gól, oni dva. Někdy to tak je. Byl to večer blbec. Jsou zápasy, kdy nám to tam padá a i z menší šance vstřelíme gól. Tentokrát tam nespadlo nic.

Promarnili jste také spoustu přesilových her. Měl je soupeř tak dobře přečtené?

Nebyly sehrané vyloženě špatně, střel tam bylo dost. Kdybychom v nich ani nevystřelili, je to problém. Teď se to prostě špatně sešlo.

Teď máte před sebou dva zápasy proti týmům z elitní čtyřky. V pátek jedete do Hradce Králové, v neděli hostíte Třinec. Bude těžké uhájit druhou pozici?

Máme dva dny volna, oddychneme si. A jsou to týmy, které hrají útočný hokej, snaží se hrát ofenzivně. To nám sedí víc než mančafty, které přijedou jen bránit.