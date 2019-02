Fenomenální náhradník. Olomoucký Lukáš pochytal i 50 střel Plzně

Pětadvacetiletý olomoucký odchovanec v černé masce byl fenomenální. Dvě nejlepší ofenzivy extraligy přiváděl k zoufalství. „Celý tým skvěle bránil, to byl recept. Nepouštěli jsme soupeře do velkých šancí,“ tvrdil skromně.

Ano, Olomoučtí si zaslouží pochvalu za mimořádnou obětavost.

Zkušený zadák Jan Švrček v posledních vteřinách padl do střely a s pukem pod tělem dojel až do rohu k mantinelu. Pak hokejistům v červených dresech vyletěly ruce vzhůru. Po Spartě a Liberci porazili za tři body také rozjetou Plzeň s bombarďáky Gulašem a Kovářem. Utnuli jim sérii osmi výher.

Hned třikrát za famózním Lukášem cinkla tyč. „Den blbec,“ posteskl si obránce Plzně Roman Vráblík.

Olomouc dvakrát udeřila v první třetině. V sedmé minutě se z dorážky prosadil útočník Aleš Jergl, 46 vteřin před koncem úvodní části Zbyněk Irgl v oslabení krásně z úhlu poslal puk pod horní tyč.

„Prohráli jsme si zápas sami. Hlavně impotencí v přesilovkách,“ zoufal trenér Plzně Ladislav Čihák.

Za stavu 0:1 Škoda promarnila i převahu o dva muže, která trvala bez osmi vteřin dvě minuty.

Olomouc oslabení zvládla skvěle. „Hráči podali velice bojovný výkon. Kvůli mnoha oslabením jsme nemohli ukázat, jak hrajeme v rovnovážném počtu. Ale myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ mínil olomoucký kouč Zdeněk Moták.

Až ve 36. minutě domácí snížili, tvrdou ranou skóroval bek Jones. Pomohlo mu, že olomoucký útočník Ostřížek natlačil na Lukáše soupeře a v pádu nemohl zasáhnout. Jinak si na něj Plzeňští nepřišli.

Navíc se strachovali o svého důležitého útočníka Vojtěcha Němce.

Po pěti minutách po střetu se Švrčkem spadl na mantinel a zůstal bezvládně ležet. Lékař mu vytahoval zapadlý jazyk, z ledu odjel na nosítkách s otřesem mozku rovnou do nemocnice. „V tu chvíli to byly strašné pocity. Není to nic příjemného, když na ledě vidíte něco takového,“ svěřil se Vráblík.

„Poslední zprávy jsou naštěstí takové, že by Vojta měl být brzy v pořádku,“ oddychl si Čihák.

Olomoučtí si upevňují postavení v desítce zaručující předkolo play off a vzhledem k zítřejší domácí dohrávce s Karlovými Vary mohou reálně pomýšlet na šestku, na niž ztrácejí jen čtyři body.„Regenerace bude složitá. A jestli šestí, či desátí, nechci teď řešit,“ uzavřel Moták.