První nula? Měl jsem se oženit dřív, vtipkuje olomoucký Lukáš

„Kdybych věděl, že budu takhle chytat, tak se ožením dřív. Možná nul teď bude víc. Musím všem poděkovat, i ženě,“ usmíval se ženáč. „Jsme rádi za ty body, hrajeme o play off. Dost nám to pomohlo, snad nás to nakopne.“

Byla to vaše nejtěžší šichta v sezoně?

Ani ne, byl jsem docela v tempu. Chytal jsem po třech týdnech, moc jsem nevěděl, co od toho čekat. Zaplaťpánbůh to tak vyšlo. Věděl jsem, že mají tlak do brány, a snažil se na to připravit.

Bylo těžší řešit trestné střílení Birnera, nebo závary?

Asi spíš závary. Kolikrát jsem nevěděl, kde puk vyplave. Naštěstí mě to trefovalo. Chytalo se mi dobře, byl to fajn zápas. Ani nevím, jestli nájezd měl být. Ležel jsem, Aleš Jergl puk na poslední chvíli vytáhl, pak jsem to neviděl. Na nájezd jsem si věřil. S Birnerem jsme spolu hrávali ve Lvu, nájezdů už se na mě docela najezdil.

Co rozhodlo?

Dobře jsme odbránili oslabení. V přesilovkách je Liberec silný, to bylo klíčové. Vyklekali jsme to. Nedovolili jsme jim razantnější zakončení. Jejich přesilovky jsem si furt promítal v hlavě. Snažil jsem se všechno si to hlídat.

Po prohře s Litvínovem jste zabrali. Porazili jste Spartu, teď Liberec. Co jste změnili?

Uzdravili se někteří hráči, což je pro tým důležité. Víte, jak s marodkou letos furt bojujeme. Podali super výkon. I díky nim jsme vyhráli.

Semknutost bude rozhodovat boj o play off?

Je to tak. Hraje se o každý bod, o předkolo.

Jste osobně po návratu do Olomouce se sezonou spokojený?

Určitě bych mohl chytat lépe v některých zápasech, ale zatím jo. Jsem spokojený. Mám tady zázemí, rodinu. A třeba si výkony šetřím na konec, kdo ví.