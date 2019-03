Čtvrtfinále mezi Plzní a Olomoucí nabízí i duel neokoukaných gólmanů

Ale upřímně; poté, jakou formu nabral v závěru základní části při Konrádově zranění jeho náhradník Jan Lukáš, by bylo překvapením, pokud by se v pondělí v Plzni nepostavil do klece on.

Na druhé straně bude jistě Dominik Frodl. Oba čeká první extraligové play off. Oba jsou tak trochu zjevením - byť mají moderní styl, jdou svým způsobem proti světovým trendům.

Že nejlepší gólmani jsou vysocí kolem 190 centimetrů a zabírají většinu místa v brance. Lukáš měří „jen“ 181 centimetrů, Frodl o centimetr víc.

Že je potřeba se nejdřív vychytat a dozrát, abyste mohl tým táhnout v psychicky náročném play off. Lukášovi je 25 let, Frodlovi o tři roky méně. A nadchli extraligu.

Mají skvělý pohyb i techniku

„Tihle kluci nemají možná výšku, ale zase mají skvělý pohyb a moc jim fandím, je jen dobře, že se tak mladí gólmani prosazují,“ povídá bývalý brankář Olomouce, Liberce či Vítkovic Tomáš Vošvrda, se 193 centimetry a 104 kilogramy obr mezi tyčemi nyní slovenského Popradu. Z obou je unešený. „Strašně moc se mi líbil jejich pohyb, technika chytání a bruslení,“ vypíchne.

I zkušenější a urostlejší Konrád přiznává, že je Lukáš pro něj inspirativní. „Honza je jiný typ gólmana než já. Mám se od něj na tréninku po technické stránce co učit,“ chválí uznale mladšího parťáka.

„U Frodla je štěstí, že má u sebe každý den Rudu Pejchara jako skvělého člověka, trenéra a výborného zkušeného bývalého gólmana. Honza Lukáš je pracovitý kluk, trénoval u mého kondičního trenéra Michala Břetenáře, tak vím, jak je na tom i po fyzické stránce,“ oceňuje Vošvrda náročnou přípravu, která se naplno vyplácí teprve na konci ročníku. To Olomouc vypadla z desítky zaručující předkolo play off a co čert nechtěl, Konrád se zranil.

Hrozící paniku zažehnal ambiciózní náhradník v černé masce.

Čísla, která berou dech

Naskočil do šesti zápasů, všechny vyhrál a z celkových 212 střel pustil jen šest gólů. Úspěšnost zákroků se vyšplhala na magických 97,17 a Olomouc zase na šesté místo zaručující přímo čtvrtfinále. Proti prvnímu Liberci si připsal čerstvý ženáč premiérové čisté konto v extralize.

Následně na ledě druhé Plzně pochytal 50 střel, což bylo letošní extraligové maximum, a dovedl kohouty k vítězství 2:1. Tahle zkušenost se může hodit i v pondělí.

„Kdybych věděl, že budu takhle chytat, tak se ožením dřív,“ usmíval se olomoucký odchovanec, který se vrátil před ročníkem z Banské Bystrice, s kterou získal slovenský titul. „Určitě bych mohl chytat lépe v některých zápasech, ale zatím jsem spokojený. Mám tady zázemí, rodinu. A třeba si výkony šetřím na konec, kdo ví.“

Zatím tomu vše nasvědčuje.

I když se Konrád stihl uzdravit a naskočit do posledního zápasu základní části v Chomutově, kde musel skousnout porážku 3:5, vsadí zřejmě trenéři minimálně pro začátek série na fantoma Lukáše. „Chytá výborně a patří k hlavním důvodům, proč jsme šestku udělali,“ říká kouč Zdeněk Moták, avšak z taktických důvodů neprozradí, kdo začne. Každopádně velmi kvalitní brankářská dvojice je kohoutí zbraní; štítem, co se těžko překonává.

Naše první extraligové play off

Možná se Frodlovi před začátkem čtvrtfinále bude zase zdát jeho noční můra, která ho sem tam v noci navštíví. „Že stojím v bráně a nemám lapačku, nebo vyrážečku.“

Není to však předtucha průšvihu. Naopak. V premiérové sezoně mezi elitou si rychle vydobyl pozici jedničky Škody. Ve statistikách extraligy ovládl s průměrem 1,89 hodnocení v počtu inkasovaných branek na zápas, na špici byl i v procentu úspěšnosti zákroků (92, 85).

„Před sezonou jsem něco takového vůbec nečekal. Třiačtyřicet zápasů v extralize, to je pro mě neskutečné číslo,“ svěřil se. „Průměr inkasovaných gólů je obrázek defenzivy celého týmu. Jsem strašně rád. Nebudu říkat, že to nic neznamená. Když dá útočník třicet gólů za sezonu, také je přece hodně rád. Ale dobře vím, že to nejdůležitější teprve přijde. V play off tahle čísla budu muset minimálně potvrdit.“

Brankář Olomouce Jan Lukáš rozehrává puk za bránou během utkání proti Plzni.

A tlak na brankáře roste. Jak unesou první extraligové play off? Obstojí? Nesesypou se?

„Vím, že vy novináři řešíte, jak zvládnu svoje první play off v extralize. Chceme být úspěšní, Plzeň se počítá mezi adepty na titul. A já už několikrát říkal, že mám za sebou dvě play off za Slavii. Jsem přesvědčený, že je to srovnatelné, i když mediálně samozřejmě ne. Ale moc se těším, neskutečně mě to baví,“ myslí Frodl pozitivně.

Důležité bude, nejen jak brankáři pomůžou mančaftu, ale jak mančaft pomůže brankáři. „Dominik je mladý gólman a odehrál perfektní základní část. Zpočátku jsme jim to chtěli dát s Milčakovem padesát na padesát, Dominik postupně ukázal stabilnější výkonnost a získal roli jedničky. Odvedl skvělou práci, teď má před sebou novou zkušenost - první play off v extralize. Musíme mu hodně pomoci, a když to tým udělá, on mu to vrátí,“ říká plzeňský trenér Ladislav Čihák. „Musíme být obětaví, blokovat střely, hlídat dobře předbrankový prostor. Když Frodlík na puk uvidí, tak ho chytí. Věřím, že se připraví dobře.“

Škoda je v sérii favoritem, avšak tři porážky s Morou ze základní části varují. „Stačí se podívat na výsledky Olomouce, chytla v závěru ohromnou fazonu. Řešilo se, zda půjdeme na ni, nebo na Kometu. A byly by to úplně rozdílné série. Když Olomouc vede, je zle, zatáhne se a pečlivě brání. A má nebezpečné brejky. Ale věřím, že přes ně můžeme přejít. Bude to jiný hokej než v základní části,“ tuší Frodl, jenž si bude muset dávat pozor na nestárnoucího střelce Irgla, šikovného Jergla, hbité zápěstí technika Ostřížka či přímočarost buldoka Knotka.

Lukáš čelí ještě větší ofenzivní síle v čele s nejproduktivnějším borcem soutěže Gulašem a jeho dvorním nahrávačem Kovářem.

„Tým s lepší formou a lepším brankářem půjde dál,“ tvrdí olomoucký kapitán Martin Vyrůbalík.

Kdo to bude?

Zkušenosti, výšku i kvalitu mají Frodl s Lukášem srovnatelnou. Jsou malí, ale šikovní.