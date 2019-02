Jak Lukáš krotil Tygry. Olomouc vydřela důležitou výhru nad lídrem

Olomouc – Liberec 1:0.

Strapáčova chvíle slávy přišla v 34. minutě a pro Bílé Tygry, kteří zahazovali obrovské šance, to byl šok. „Vilda Burian to výborně potáhl, posunul mi puk na modrou, přistálo mi to na forhendu, takže jsem to zkoušel hned propálit. Viděl jsem, že tam není moc prostoru, nějak to mezi bekem prolétlo. Já to teda neviděl, až podle diváků jsem zjistil, že je to gól,“ líčil Strapáč přesné švihnutí zápěstím z mezikruží.

Olomouc předváděla poctivou defenzivu. Padala do střel. I po hlavě. Útočník Aleš Jergl dokonce v brankovišti statečně zalehl na čáru, aby pomohl gólmanovi Janu Lukášovi.

Zalehl však i puk a následovalo trestné střílení. Ale také to precizní Lukáš vychytal. Nájezdníka Birnera měl načteného ze společného angažmá ve Lvu. Na bekhendovou kličku si počkal. Zářil i dál. Libereckému forvardovi Filippimu se budou o Lukášovi zdát nehezké sny. Vychytal ho pětkrát v čisté pozici, když zakončoval klasickou přesilovkovou kombinaci střelou z první z kruhu.

„Nezačali jsme ideálně. Liberec na nás vlítl, měl více ze hry. Bylo štěstí, že jsme to přečkali. Pak jsme se zvedli a bylo to vyrovnané až do konce,“ vypozoroval Strapáč. „Po gólu nám narostla křídla, hráli jsme dobře, škoda že jsme nedali ještě jeden gól, ale byl to boj do poslední minuty. Jsem rád, že jsme navázali na vítězství na Spartě.“ Čerstvý ženáč Lukáš měl den.

Puky mu nevypadávaly, byl jako magnet. První čisté konto za Olomouc si zasloužil. Velký výkon. „Asi jsem se měl oženit dřív,“ usmál se.

A to přitom neměl ani chytat, ale na dopoledním rozbruslení se zranil Branislav Konrád.

A tak začal psát svůj příběh Lukáš. „Na začátku jsme byli nervózní, měli jsme velký respekt k soupeři. Po gólu se to vyrovnalo. Honza Lukáš chytal výborně. Můžeme mu děkovat,“ chválil olomoucký trenér Jan Tomajko.

Liberecký kouč Filip Pešán přidal: „Nebyli jsme na ty možnosti připravení. Honza Lukáš chytal skvěle, ale my mu dali šanci to chytit.“

Teprve potřetí v sezoně jeho mančaft neskóroval. „Sehráli jsme bojovné utkání, měli jsme spoustu příležitostí, ale branku jsme nevstřelili a nadšený tým domácích jednu šanci využil, takže vyhrál za tři body, což není úplně spravedlivé. Ale když nedáte gól, nezasloužíte si vyhrát,“ přemítal Pešán.

Liberečtí těžko nesli impotenci v útoku. Ševc, Birner i Jelínek působili nervózně, snažili se vyvolat šarvátky. Reprezentant Birner vyjel po domácím obránci Ondruškovi, ale ten atak čekal, a tak se včas zpevnil.

„Oni takhle hrají. Mají hráče, kteří umí přitvrdit. Byl to už takový play off zápas. Nemohli dát gól, takže se snažili jít do toho všemi způsoby, ale nic bych v tom nehledal,“ bral to Strapáč s klidem.

Olomoucký kanonýr Irgl mohl při liberecké hře bez brankáře vítězství pojistit, ještě místo střely volil kličku zadákovi Hanouskovi, který je fauloval. Sudí Hejduk s Bejčekem kupodivu nenařídili technický gól.

Ale to už Hanákům radost vzít nemohlo. Olomouci také pomohlo, že se vrátil z marodky obrovitý zadák Škůrek, byť zase na ni přibyl mladík Galvas. Kohouti dřeli. A v napínavé válce o desítku zaručující předkolo play off urvali podruhé za sebou tři body. Přitom když v neděli doma prohráli smůlovatě 4:5 s Litvínovem v prodloužení, desítku opustili a přeskočila je právě Verva.

A po pátku? Vše je zase jinak. Osmá Olomouc má na jedenáctý Litvínov jako kouzlem šestibodový náskok. „Když budeme sbírat body, tak se nemusíme na nikoho dívat a půjdeme do předkola. Teď máme v neděli Plzeň, v úterý Vary – samé těžké zápasy,“ vyhlíží příští výzvy Strapáč. „Doufáme, že po konečném zúčtování budeme v desítce,“ přeje si Tomajko.