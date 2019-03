Hokejovou Plzeň čeká těžký závěr týdne. Co napoví?

„A my máme pořád ty nejvyšší ambice, ale musíme koukat i pod sebe,“ prohlásil po čtvrtečním tréninku plzeňský kouč Ladislav Čihák.

„Nálada v týmu je dobrá, bojovná,“ hlásil trenér s úsměvem na rtu. Zdá se, že indiáni už vstřebali nedělní porážku s Olomoucí (1:2).

„Vyříkali jsme si to. Vytkli jsme hráčům špatné věci, ale také jsme vypíchli ty dobré. Je nám jasné, že jsme si ten zápas prohráli v přesilovkách, ale v pátek už nás čeká nové utkání. Věřím, že bude lepší,“ hleděl už Čihák k náročnému víkendu.

Hradec Králové - Plzeň Sledujte od 18.00 online.

„My teď máme třetího a čtvrtého. A to rozhodne, jestli si zasloužíme být před nimi. Víc se uvidí po víkendu,“ pokračoval kouč Škody a o tom, že by si jeho tým mohl vybírat soupeře do čtvrtfinále, nechtěl ani slyšet. „To neexistuje, jestli má někdo takové myšlenky v hlavě, tak ho nakopu,“ utnul rezolutně případnou diskusi na toto téma.

Kromě Hradce a Třince pak ještě jeho tým hraje v Litvínově a na závěr základní části přivítá Karlovy Vary. „A my chceme každý zápas vyhrát,“ vzkázal Čihák soupeřům.

Nejdřív ale přijde na řadu dnes od 18 hodin Hradec venku a v neděli od 16.30 pak Třinec doma.

„Oba jsou velmi kvalitní mančafty, umějí to s pukem, dokážou rozhodnout v přesilovkách. Bude to jiné než s Olomoucí. Ale věřím, že máme šanci uspět,“ dodal kouč.

Do sestavy Škody se po zranění vrací Stach i Eberle, naopak bude chybět Němec.