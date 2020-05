Hlavně ať chytáš lépe, než rybaříš, slyšel u vody brankář Frodl

„Osobně jsme se předtím neznali. Ale samozřejmě jsem věděl, co je to za gólmana a jakou má za sebou minulost. Přece jen, jde k vám kolega na celý rok. A vlastně i konkurent,“ říká čtyřiadvacetiletý Frodl.



Je důležité nastavit si mezi sebou dobré vztahy. Je to hlavně na vás, když jste starší z dvojice?

Jo, jsem megamazák. (smích) Mám to založené tak, že s parťákem chci vycházet suprově. A v dospělých kategoriích, ať už na Slavii nebo v Plzni, si troufnu říci, že jsme s dalším brankářem byli vždycky výborní kamarádi. A jsem rád, že s Dominem jsme si taky sedli úplně perfektně. Přece jen, gólmani jsou ještě se svým trenérem takový tým v týmu. Trávíme spolu víc času než s ostatními kluky. A je důležité, abychom spolu vycházeli, měli srandu. Ne, abychom si dělali naschvály, to je cesta do pekla. Přeneslo by se to i do kabiny a výsledky by pak nestály za nic.

Hodně jste si rozuměl s Jaroslavem Pavelkou, který však kvůli svalovému zranění celý rok promarodil. Zůstali jste v kontaktu?

Mně ho bylo strašně líto. A doteď si s Jardou píšeme vlastně denně. On z toho byl hrozně na dně, ani o tom nechtěl moc mluvit. Jsem rád, že je už po operaci a konečně ví, co přesně se mu v břiše stalo. Protože z žádného magnetu to předtím poznat nebylo. Až když ho řízli, viděli ten problém. Teď už to má odoperované a bude to dobré. Myslím, že Jarda je jeden z nejlepších gólmanů, ne-li nejlepší, který ještě v extralize nedostal pořádnou šanci. Až ji dostane, ještě budou lidi čumět.

I vy jste se na jaře zranil. Smolně, po posledním utkání základní části v Třinci jste si v noci při vystupování z autobusu pochroumal kotník. Když to přeženu, přivítal jste paradoxně předčasný konec sezony?

No, bude to znít blbě, ale jo, já byl docela rád. První dva zápasy ve čtvrtfinále bych nechytal určitě a s odstupem času si myslím, že ani ty další. Musel bych do toho jít po jednom tréninku a nevím, jak bych to dal. Pro mě bylo vysvobození, že jsem na play off nemusel koukat doma u televize a nebyl strašně naštvaný, že u toho nejsem. Vždyť jsem odchytal v základní části jednapadesát zápasů. Ani Jarda nebyl schopný nastoupit, zůstali by tam jen Králík a Kikina (Král a Kolář).

Troufl byste si jít do rizika nastoupit nedoléčený?

Nevím. Proto jsem byl rád, že to nemusím tlačit přes bolest a doléčil se pořádně. Do kotníku mi píchali i nějaké plazmy, poctivě jsem cvičil, nemělo by se to vracet. Přece jen, snad jsem ještě na začátku kariéry a nějaký rok bych rád přidal.

Teď už máte za sebou skoro čtyři týdny letní přípravy, jak ji snášíte? A jak se projevují omezení kvůli koronavirové pandemii?

Je to specifické jen v tom, že nesmíme do šatny. Jinak je to prakticky stejné. Ten první týden docela bolel. Člověk se snažil hýbat i předtím, ale nějaký tenis určitě nenahradí dřinu, když do toho vlétnete a jedete takové bomby. S tím se člověk musí sžít a zvyknout si. Teď už je to dobré, zvykl jsem si. Je třeba poctivě odtrénovat, dobře se vyspat a najíst. Musíme se připravit, protože v sezoně se to opravdu projeví.

Stále pilujete i ohebnost? Vaše „gumové“ protahování na ledě během komerčních přestávek už znají ze stadionů všichni.

To je zrovna věc, kdy mi kabina chybí. Člověk šel do posilovny, po tréninku tam ještě zůstal, protahoval se. Já jsem měl od konce sezony pořádně dlouhou pauzu, i kvůli tomu zraněnému kotníku. Moc jsem tak na ohebnosti nepracoval, a když jsem začal, docela to bolelo. Člověk se trošku zkrátil. Ale snažím se i teď před i po každém tréninku protahovat. A až bude komfortní prostředí, té regeneraci všichni budeme moci dát ještě daleko víc. Je to třeba.

Loni jste se vrhl také na další koníček, rybaření. Jak se vám daří?Přicházím tomu na chuť, učím se nové věci. Nedospěl jsem ještě k tomu, že bych jel někam chytat cíleně nějaké megakapry. Chodím často, ale víceméně jen v Plzni k řece pod zimák. Zachytám si kapříky, okolo padesáti kilo, to mi stačí. Sedím, odpočinu si a vypnu. A hlavní je, že to i bere. Když jede někdo na velké kapry, může tam prosedět třeba dva dny a nezabere mu to. Já jsem takový, že si rád zachytám a jsem rád za každou rybu.

A když vás u řeky potká některý z fanoušků, stihnete k tomu rozdat i nějaký podpis?

Zrovna minule jsem chytal zase pod zimákem, u lávky k Papírně. Zaseklo se mi to, došel jsem s prutem až na tu lávku a chtěl to uvolnit. Zrovna tam šel pán, náš fanoušek, a říká mi: No doufám, že v sezoně se ti bude dařit líp než na rybách...