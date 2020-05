Plzeňský trenér Čihák o Kvasničkovi: Doba hájení už skončila

„Musí se o to zase poprat. Řekl jsem mu, že je tady devět beků a pokud chce hrát, musí někoho z nich přeskočit. Nic mu neslibuji, doba hájení dávno skončila, je to jen na něm. Ale jsem rád, že ho tu zase máme. Pořád si myslím, že David dokáže hrát na nejvyšší úrovni,“ tvrdí plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Kvasničku přivítal po roční odmlce. Loni obránce potřeboval změnit prostředí, věřil, že tenhle krok ho nakopne. Jenže ve Vítkovicích vydržel jedinou sezonu. Tým v ní strádal, měnil trenéry a Kvasnička postupně mizel ze sestavy.

„Byla to nová zkušenost a já jsem za ni rád,“ říká jednadvacetiletý David Kvasnička. „Hlavně první půlrok byl super. Dařilo se nám i výsledkově, což nikdo moc nečekal. Bohužel pak přišla krize, změnili se trenéři a celé se to otočilo. Po Novém roce jsem už moc nehrál.“

Do Vítkovic ho zlákal kouč Jakub Petr, který jej vedl v juniorské reprezentaci. Pod ním se konečně dočkal i premiérové trefy v nejvyšší soutěži, v říjnu skóroval na ledě Pardubic. „Čekal jsem dlouho. Nic hezkého, dorážka do prázdné branky, ale i ta se počítá. To byl hezký moment. A bylo jich víc, nechci, aby to vyznělo, že na Vítkovice budu vzpomínat ve zlém. To určitě ne,“ míní Kvasnička, který už v extralize překonal metu stovky startů.

Když Petra nahradil trenér Trličík, jeho pozice postupně klesala. A po předčasně uťaté sezoně se dozvěděl, že má výpověď. Kvasnička tak zvolil návrat domů. „Nebyla to úplně jasná volba, hodně jsem to zvažoval. Ale nakonec jsem se takhle rozhodl,“ nastiňuje.

Během loňské sezony také poprvé v kariéře poznal, jaké je to nastoupit proti klubu, kde vyrůstal. Ten druhý ve Vítkovicích odnesl zraněním. „Druhé střídání, Vojta Budík mě trefil pukem do ruky a dohrál jsem. Už jsme si o tom s Vojtou povídali, zase se mi omlouval. Ale to nemusí, byla to i moje chyba, šel jsem do té střely blbě,“ vzkazuje Kvasnička, který se do přípravy Škody zapojil už minulý týden.

„Hrát proti klukům bylo hrozný. Hlavně první zápas, kdy jsem do Plzně přijel jako host. Bylo divné jít do jiné šatny na stadionu, kde vyrůstáte,“ svěřuje se obránce.

Teď už je zpátky a znovu se porve o místo v sestavě. „Viděl, jak to chodí jinde, to je správné. A je to pořád mladý kluk, další šanci si zaslouží,“ hlásí trenér Čihák. „Bude to boj a je mi jasné, že se o místo musím porvat,“ pokyvuje Kvasnička.

Přijde konečně jeho chvíle?