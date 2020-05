Plzeň mu pokazila debut, teď si gólmana Pavláta vybrala k Frodlovi

„První dotek s pukem byl, když jsem ho lovil z brány. Druhý, když jsem kotouč vyhodil na dvě minuty. Vůbec nevím, co k tomu mám říct,“ soukal pak ze sebe smutně.

V brance Pirátů tehdy vydržel 26 minut, po čtyřech inkasovaných gólech smutně odklouzal na střídačku. A mimochodem, první branku mu hned po 20 vteřinách vstřelil Milan Gulaš a proti němu stála Plzeň, jeho nový zaměstnavatel.

„Ale i tak to byla výborná zkušenost. A jsem rád, že jsem se pak dostal do branky i v dalších zápasech,“ ohlížel se Pavlát v rozhovoru pro klubový web Škody, se kterou už druhý týden trénuje.

Víte, jak ten zápas dopadl?

Jo, nakonec jsme vyhráli v prodloužení. Ale já si debut představoval jinak, proto mám smíšené pocity. Den před zápasem mi trenér Růžička řekl, že půjdu chytat. Snažil jsem se na to připravit co nejlépe, ale pak to se mnou jelo...

Tohle už je dávno pryč. V minulé sezoně jste byl oporou Chomutova a zářil v první lize. Jak se zrodil váš přesun do Plzně?

Nějaké náznaky už jsem měl během sezony, ale to jsem se je snažil vytěsnit z hlavy a soustředil jsem se jen na výkony v Chomutově. Vyřešilo se to všechno až po sezoně a já jsem za to moc rád. Plzeň je hokejové město.

Vytvoříte dvojici se Dominikem Frodlem, který je plzeňskou jedničkou. Takhle to berete i vy?

Jo. Dominik je tady jednička, tak to beru. Já se mu budu snažit krýt záda co nejlépe. A když dostanu šanci, budu se v brance snažit odvést maximum.

V minulých letech se Plzni vyplatila sázka na mladé gólmany. Mazanec, Machovský, Svoboda, Frodl... I tohle vás přilákalo?

Určitě. Všichni ví, kolik výborných mladých gólmanů právě Plzní prošlo. A jakou dostali šanci. Já se k nim budu také snažit patřit.

Jak jste se udržoval v kondici po předčasném konci sezony?

Měl jsem nějaký tréninkový plán od našeho kondičního kouče z Chomutova. A snažil jsem se ho plnit. Ale myslím, že letní příprava tady bude o něčem jiném. Od toho je, aby to pak v zimě šlapalo.