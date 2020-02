Pan Nula. Když se cítím hůř, chytá se mi lépe, líčil plzeňský Frodl

Třiadvacetiletý gólman posedmé v sezoně zůstal nepřekonaný. V téhle statistice kraluje extralize, druhý Marek Mazanec z Hradce Králové má na kontě o dvě nuly méně.



Jak těžké bylo udržet čisté konto proti Olomouci?

Byly určitě zápasy, kdy pro mě bylo lehčí vychytat nulu. Olomouc měla hodně šancí, navíc tam bylo plno střel, které jsem ani neviděl. Musím říci, že kluci dnes při blokování odvedli opravdu skvělou práci.

Poznáte vy na sobě třeba už při rozbruslení, že právě tenhle večer si to skvěle sedne a výkon bude optimální?

Právě že vůbec ne. Někdy se cítím hrozně a jde to, jindy výborně a dostanu jich třeba sedm. Třeba jako na začátku sezony. Nejde poznat předem, kdy nula přijde. Paradoxně musím říci, že když se před zápasem cítím hůř, tak se mi pak většinou chytá lépe.

Ještě za stavu 0:0 jste předvedl skvělý švih lapačkou proti střele Skladaného, který byl sám mezi kruhy. Klíčový zákrok?

Byl to určitě jeden z těch těžších. Navíc jsme vzápětí vstřelili první gól, to všemu pomohlo. Bobby Jank do té rány padal, puk letěl přes něj a bylo štěstí, že jsem lapačkou nemáchl do prázdna, že ta střela nešla někam jinam.

Když jste ve druhé třetině vstřelili tři branky, věřil jste, že zápas už neztratíte?

Vnímal jsem, že nějaký polštář ve skóre tam je. Ale hlavu musí mít každý hráč dobře nastavenou až do poslední vteřiny, zvlášť gólman. Olomouc bojovala až do konce, pořád puky házela na branku ze všech pozic. Kluci přede mnou podali super výkon, ulehčili mi to.

Když se podíváte na tabulku, je teď vaším úkolem udržet se v první čtyřce?

Určitě nespekuluji o tom, koho bychom mohli dostat do play off. Vím zhruba, kdo je za námi a o kolik bodů, ale my chceme každopádně skončit co nejvýš. A myslím, že si momentálně stojíme velice dobře.

Trápí vás ale v poslední době výkony a výsledky na ledě soupeřů, kde jste prohráli pětkrát v řadě. Proč je takový rozdíl v zápasech doma a venku?

Těžko říci. Doma nás hrnou fanoušci. I když ani tady v poslední době nehrajeme úplně ideálně, jsme schopní to ubojovat. Vyválčit, to je asi to nejlepší slovo. Venku se nám nedaří, i když třeba poslední dva zápasy v Hradci a v Mladé Boleslavi to zase nebylo herně úplně blbé. Ale teď se to tak sešlo, na každý tým padne v sezoně nějaká krize. Aspoň, že to držíme doma a díky tomu jsme pořád v tabulce nahoře.