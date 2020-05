Obránce Stříteský si zahraje za Plzeň, podepsal roční smlouvu

„O Matěje jsme měli zájem už v průběhu minulé sezony, protože jsme sháněli praváka do obrany, ale byl pod smlouvou,“ řekl klubovému webu sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

„Když jsme se dozvěděli, že ve Varech skončil, vstoupili jsme do jednání a prezentovali jsme, že o jeho služby máme velký zájem. Prozatím se jedná o jednoletý kontrakt. Je silný jak ve hře dozadu, tak má velice dobrý ofenzivní potenciál. Tedy splňuje parametry, které u našich obránců očekáváme. Má navíc vynikající střelu,“ doplnil Vlasák.

Stříteský v uplynulém ročníku nasbíral ve 43 zápasech 19 bodů za devět branek a 10 asistencí. Ve dvou duelech play off, které předčasně ukončila pandemie koronaviru, nebodoval. Celkem si připsal v extralize v 543 utkáních 158 bodů za 58 gólů a 100 přihrávek.

„Jedná se o závazek, protože klub má nějaké očekávání, ale to já od sebe taky. Je to pro mě velká motivace. Plzeň je super organizace, jež se dlouhodobě pohybuje v horních patrech tabulky. Chtěl bych svým podílem přispět, aby se nová sezona podařila a my byli co nejvýš,“ prohlásil Stříteský.