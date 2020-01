Na nulu jsem myslel už s předstihem, přiznal plzeňský gólman Frodl

Když je výsledek rozhodnutý, začne gólman myslet na svoji nulu už s předstihem?

Musím přiznat, že ano. Když je to 5:0 a schází deset minut do konce, víte, že už by se musel stát zázrak, aby to soupeř ještě otočil. Paradoxně je to příjemnější třeba za stavu 1:0, to máte v sobě jen to, že chcete vyhrát. Takhle myslíte i na to, aby nedošlo k nějakému podcenění, zbytečné chybě. V závěru jsme tam udělali dva fauly, kluci se mi to snažili ztížit. (smích) Ale zase pak ta oslabení odehráli skvěle, zblokovali mi tam spoustu střel.

Na dálku se o počet vychytaných nul přetahujete s Markem Mazancem, gólmanem Hradce Králové...

On měl dnes taky nulu?!

Měl, proti Karlovým Varům. A na kontě jich má pět.

S Mazim jsme měli začátek sezony spíš hrozný, tedy když budu mluvit za sebe, tak určitě. Párkrát jsem dostal šišku. Pořád si pamatuji na třetí kolo v Hradci, který jsme prohráli 5:6 a my s Mazim toho moc nechytli. Známe se, když jsem přišel do Plzně, v létě s námi byl na ledě. Přeji mu to, je to jen dobře. Ale samozřejmě jich chci mít víc!

Hned v úterý to bude jiná výzva. Do Plzně přijede Liberec s Dominikem Hrachovinou, který stihl tři čisté nuly za 17 startů v lize.

Co k tomu dodat. Od té doby, co do Liberce přišel, prohráli snad jedinkrát. Je to kluk z nároďáku, prošel Finskem, KHL... Bylo by spíš divné, kdyby tady nepřevyšoval. Trošku se známe, i jemu to moc přeji. Uvidíme, jak ho prověříme.

S Libercem jste v sezoně ještě nehráli, teď to bude hned dvakrát za sebou. Jaké budou zápasy proti lídrovi tabulky?

Já se na ně těším. Bude to něco jiného, než když mám pár zákroků za zápas. Myslím, že to bude hezký a kvalitní hokej. I nám se hraje většinou lépe proti mančaftům, které nejsou zalezlé.

Času na odpočinek moc nemáte, přitom zátěž na vás leží velká. Z únavy nemáte obavy?

Sešlo se to tak, že chytám vlastně všechno od začátku sezony. Nevnímám to, jdu do každého zápasu s tím, že ho chceme vyhrát. I když je to náročné.

V Kladně jste si připsal už stý soutěžní zápas za Plzeň během necelých dvou sezon. Jak vás to číslo potěšilo?

Moc mě to těší, pro mě je to nepředstavitelné číslo. Když jsem podepisoval smlouvu, vůbec jsem si nic takového nepředstavoval. Věci se tak seběhly, od nějaké doby chytám všechno. A je to super, je to přece to, proč hokej hraju.