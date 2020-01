Těžký dvojboj. Plzeň čekají dvě bitvy s libereckým lídrem

A s Plzní proti nim nastoupí také v dnešní dohrávce 24. kola, byť tohle extraligové dějství si odkroutil s Vítkovicemi již v prosinci v Litvínově. Pravidlo, které hráčům zamezovalo nastoupit v jednom kole dvakrát, totiž z řádů zmizelo. „Může hrát, pro nás je to dobrá zpráva,“ potvrdil včera kouč Ladislav Čihák.

Vinou odkladů se Liberec a Plzeň v úvodních dvou čtvrtinách základní části soutěže minuly. Teď první a třetí tým tabulky čeká hned atraktivní dvojboj. Dnes zmíněná bitva na západě Čech, v pátek duel v rámci 37. kola na ledě Bílých Tygrů.

„Pro nás je Plzeň další kvalitní soupeř. Mají Milana Gulaše, kromě něj tam ale samozřejmě je i několik dalších výborných hráčů. Rádi hrají na puku a zejména doma jsou hodně nepříjemní. My už jsme ale několik těžkých venkovních zápasů zvládli a pokud si budeme všichni plnit své role, budou to proti nám mít hodně těžké,“ vzkázal přes klubový web Severočechů liberecký obránce Ladislav Šmíd.

„Tygří“ týden Plzně v extralize ● dohrávka 24. kola úterý 14. ledna

Plzeň - Liberec 17.30 (ČT Sport)

● 37. kolo pátek 17. ledna

Liberec - Plzeň 18.00

V nedělním kole si rivalové připsali shodné výsledky. Škoda pokořila poslední Pardubice 5:0, Liberec nasázel doma brněnské Kometě rovněž „bůra“. Zazářili zároveň gólmani se stejným křestním jménem Dominik, Frodl s Hrachovinou.

„Od té doby, co v listopadu přišel ze Švýcarska, prohrál Liberec jediné utkání v základní hrací době. To svědčí o všem. Hrachovina chytal za nároďák i v KHL, vlastně by bylo divné, kdyby v extralize ostatní nepřevyšoval. Přeji mu to, trošku se známe. A těším se, až si v úterý zachytáme proti sobě. Já myslím, že to bude hezký hokej,“ prohlásil Dominik Frodl, který má na kontě nejvíce vychytaných nul ze všech brankářů v extralize. Ta poslední proti Pardubicím byla už šestá.

„Poslední zápasy jsme směrem dozadu odehráli kvalitně. Ale při vší úctě ke Kladnu a Pardubicím, teprve Liberec prověří naplno, jak na tom v defenzivě jsme,“ varoval plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Respekt však zaznívá i z Liberce. „Teď máme takový týden pravdy. Měli jsme Kometu, čekají nás dvakrát Plzeň a Třinec. Ukáže se, jak si v lize opravdu stojíme. Doufám, že to zvládneme,“ mínil Šmíd.

I na konci základní části, na přelomu února a března, se tyhle dva týmy utkají v rychlém sledu, dva zápasy (ten první bude dohrávkou 11. kola) bude dělit jen šest dnů.