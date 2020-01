Průzkum iDNES.cz: uzavřít extraligu nechtějí jen dva kluby, zbytek váhá

Plzeň - ZCELA PROTI

Martin Straka, generální manažer

„Jsme proti uzavření extraligy nejen v této sezoně, ale i v budoucnu. Sportovní stránka by vždycky měla být nadřazená té obchodní, i když v Plzni moc dobře chápeme, že shánět sponzory je náročné. Případné uzavření by znehodnotilo atraktivitu soutěže nejen pro fanoušky.“

Sparta - ZCELA PROTI

Barbora Snopková Haberová, generální manažerka

„Rozhodně jsme proti zrušení sestupu v této sezoně. Nechceme uzavírat extraligu ani od dalšího ročníku. Jsme přesvědčení, že by to poškodilo kvalitu samotné soutěže v mnoha jejích aspektech. A to jak po sportovní stránce, tak z pohledu celkové divácké atraktivity. Věříme, že hokej je tu pro fanoušky a lidi, kteří na něj chodí a fandí mu. A tento fakt by měl mít přednost před dílčími zájmy některých klubů či osob. Jsme jedním z nejstarších klubů v České republice a cítíme závazek nejen vůči fanoušků a příznivcům Sparty, ale vůči celému českému hokeji.“

VIDEO: Je to krádež hokeje, říká o uzavření extraligy šéf hráčské asociace

Karlovy Vary - PROTI V TÉTO SEZONĚ

Karel Holoubek, majitel klubu

„Zásadně nesouhlasíme se změnou herního řádu v rozehrané sezoně a trváme na tom, aby byla odehraná dle schválených parametrů, to znamená s přímým postupem a sestupem. Jiná varianta je pro nás v tuto chvíli nepřijatelná. Pokud jde o uzavření v budoucnu, tak klub svůj pohled na tuto problematiku má, ale prioritně budeme vše diskutovat v rámci APK a dále v rámci jednání APK a ČSLH. Závěry těchto jednání budou následně prezentovány veřejnosti.“

Kometa - PROTI V TÉTO SEZONĚ

Libor Zábranský, majitel klubu

„Uzavření extraligy a zakonzervovaní bez možnosti postupu je z mého pohledu totální nesmysl. Zavedení nového systému v průběhu rozehrané soutěže je strašně nešťastné. Bohužel je to velmi špatně odprezentováno navenek. Jedná se o možném návrhu na úplně jiný model systému soutěže. Potřebujeme víc zápasů. Rozhodnout by měla většina majitelů klubů, kteří zajišťují finanční prostředky do rozpočtu klubu. Zatím jsem četl a slyšel názory a vyvolávání paniky od těch, kteří z těchto rozpočtů dostávají pravidelné měsíční výplaty, nebo jsou závislí na produktu extraligy jiným způsobem.“

Liberec - PROTI V TÉTO SEZONĚ

oficiální prohlášení klubu

„Jsme zásadně proti této účelové změně, která by nastala v právě probíhající sezoně. Stále platí, že se Bílí Tygři neúčastnili žádného oficiálního jednání, kde by bylo uzavření extraligy projednáváno.“

Mladá Boleslav - PROTI V TÉTO SEZONĚ

Jan Tůma, generální manažer

„Rušit sestup v této sezoně nepodporujeme. Uzavření extraligy od další sezony komentovat nebudeme. Chceme se tím nejprve seriózně zabývat na půdě APK, poté vše vyhodnotíme a až pak budeme schopni na tuto otázku odpovědět.“

Třinec - PROTI V TÉTO SEZONĚ

Jan Czudek, viceprezident klubu

„Jsme jednoznačně proti zrušení sestupu v této sezoně, vnímali bychom to jako poškození regulérnosti a dobrého jména soutěže. Výhledově jsme pro nesestupovou soutěž s možností rozšíření o další kluby v případě splnění jednoznačně definovaných licenčních podmínek, ovšem není to ani otázka příští sezony. Je to věc dlouhodobého strategického procesu, který vyžaduje spoustu příprav a dílčích kroků. Jedním z nich je například uzavření smlouvy mezi APK a Českým hokejem. To všechno jsou věci, které nelze nachystat během několika měsíců.“

Hradec Králové - VÁHÁ

Aleš Kmoníček, generální manažer

„Otázka zrušení sestupu a uzavření soutěže, o které se v poslední době v médiích a mezi nezasvěcenými intenzivně debatuje, není v tuto chvíli na místě, resp. na pořadu dne. Žádná oficiální jednání na toto téma neproběhla. Soustředíme se na to, aby se kluby sešly v lednu na mimořádné valné hromadě APK a řešily otázku převzetí extraligy - což si již několikrát mezi sebou odsouhlasily - a případně jeho termín.“

Kladno - VÁHÁ

Lukáš Jůdl, tiskový mluvčí

„V současné době se nebudeme blíže vyjadřovat.“

Litvínov - VÁHÁ

Jiří Šlégr, generální ředitel

„Uzavírat soutěž v rozběhnuté sezoně není vůbec v naší kompetenci, protože extraligu řídí hokejový svaz. Změna herního řádu je v kompetenci řídícího orgánu, kterým je pro sezonu 19/20 Výkonný výbor ČSLH. Valná hromada APK nejednala o změně Herního řádu Tipsport extraligy. Je bezpředmětné na tuto otázku vůbec odpovídat. Zásadní je, že se kluby shodly, že chtějí převzít řízení extraligy. Nicméně je potřeba připravit, za jakých podmínek budou kluby soutěž řídit. Na tom se momentálně pracuje, takže na jakékoliv spekulace, jestli bude extraliga otevřená, nebo uzavřená a kolik v ní bude týmů, dnes nelze odpovědět. Je to předmětem široké diskuze všech klubů TELH.“

Olomouc - VÁHÁ

Erik Fürst, generální manažer

„Zatím k tomu žádný postoj nemáme, oficiální stanovisko vydáme až po valné hromadě klubu, která se uskuteční do deseti dnů.“

Pardubice - VÁHAJÍ

Dušan Salfický, sportovní manažer

„Nejsme pro striktní uzavření extraligy. Jsme pro vytvoření modelu, který bude reflektovat současnou situaci v hokeji.“

Vítkovice - VÁHAJÍ

Aleš Pavlík, majitel klubu

„Jedná se o složitou otázku, na kterou není snadné odpovědět jedním slovem nebo jednou větou. Dle mého názoru je to složité téma, které by měly mezi sebou řešit v prvé řadě kluby, pokud se shodnou, že jej řešit chtějí. Vzkazy přes média nejsou tou nejlepší variantou, jak o tomto tématu diskutovat.“

Zlín - VÁHÁ

Martin Hosták, generální manažer

„Zatím se nevyjadřujeme. Rada jednatelů zlínského hokeje se bude tímto tématem zabývat v nejbližších dnech a poté sdělíme veřejnosti své stanovisko.“