Kruppova hlasitá terapie Spartu nakopla. Až jsme koukali, uznal Říčka

Čím to, že vám už zase nevyšel start zápasu?

Těžko říct, na to asi nedokážu odpovědět. Nevím, jestli je to shoda náhod, nebo nějaká nekoncentrovanost. My se snažíme na ty začátky soustředit, ale často inkasujeme první nebo jsme pod tlakem. Měli bychom na tom zapracovat.

Na druhou stranu se vám obraty zatím daří výborně. Je to přednost týmu?

Určitě. I když prohráváme, tak vůbec neklesáme na mysli. Pořád si říkáme, že zápas je dlouhý a stát se může cokoliv. Máme tu výhodu, že zápasy otáčíme. I když nehrajeme zrovna dobře, dokážeme vyhrát. Tím sebedůvěra stoupá a my nepanikaříme. Navíc nám skvěle chytají oba gólmani, což je základ.

Zvítězili jste už popáté v řadě. V této sezoně jste dokonce neprohráli víc než dvě utkání za sebou.

Když jsem tu byl první rok, tak nám Hlína (sportovní manažer Jaroslav Hlinka) říkal, že dobré mužstvo neprohrává víc než tři zápasy. Letos se nám to daří. Bylo by super, kdybychom měli současnou sérii výher co nejdelší.

Působí v tomto směru uklidňujícím dojem i kouč Uwe Krupp?

Náš trenér je výborný psycholog, drží to na uzdě. Jak jsem řekl, dneska byl v šatně po první třetině obrovský vítr, až jsme to někteří nečekali. Ale padlo to na úrodnou půdu a my jsme pak dali góly.

Jinak Krupp moc hlas nezvedá, nebo ano?

Ale jo, dovede to. Na střídačce moc emoce najevo nedává, ale v kabině už se taky párkrát rozčertil.

Po takovém průvanu v kabině by už příště start mohl konečně vyjít, ne?

Budeme se snažit. Ale to chceme v každém zápase. Fakt nevím, čím to je, že se nám ty vstupy nedaří. Ale bylo by fajn, kdyby se nám konečně povedlo dát první gól.

Na triumfu nad Vítkovicemi jste se podílel dvěma góly.

Tím, že ze sestavy vypadl Vláďa Růžička (kvůli problémům se zády, do nedělního utkání s Kladnem už možná nastoupí, pozn. red.), jsem dostal šanci i na přesilovce. Míra Forman mi krásně přihrál, ten první gól byl jednoduché uklidit. Při druhém se mi zase povedlo to hezky trefit. Jsem rád, že jsem mohl k výhře přispět.

Premiérovou trefu zaznamenal nováček David Vitouch, který se předvedl drzým průnikem zakončeným kličkou. Na osmnáctiletého hocha chvályhodné, co říkáte?

Je super, že máme kde brát, protože nám poslední dobou vždycky někdo ze sestavy vypadne. Máme šikovné mladé kluky. David dal krásný gól, navíc byl vítězný, takže mu gratuluju. Líbí se mi, jak hraje. Na to, jak je drobný, tak je strašně silný na puku, do toho umí zrychlit. Gól už mohl dát předtím, takže jsem rád, že mu to tam konečně spadlo.