Smoleňák: Válku s majiteli nechceme. Rozkol v Hradci si ale uvědomuje

Hradec není jediným extraligovým týmem, který se řadí mezi zastánce uzavření soutěže. Kromě Kmoníčka se svazem vyjednávají také Jiří Šlégr z Litvínova a Jaromír Jágr z Kladna.

Jenže zatímco tyto dva kluby patří do ligového suterénu, hradecký postoj překvapí. Vždyť klub každoročně vyhlašuje útok na nejvyšší příčky, i když tato sezona (až na Ligu mistrů) zatím Mountfieldu tolik nevychází a pohybuje se ve středu tabulky.

Ačkoliv klub svůj postoj oficiálně nepotvrdil, protichůdnost názorů si uvědomuje i kapitán mužstva Radek Smoleňák. Ten byl na středeční tiskové konferenci jedním ze zástupců hráčů, kteří se razantně vyslovili proti uzavření extraligy.

„Kdyby se nesestupovalo, po Vánocích by se v řadě zápasů o nic nehrálo. A pro nás je nejdůležitější sportovní stránka. Někdo hraje o titul, někdo o udržení, ale pohání nás to všechny,“ bránil současný formát Smoleňák.

Model nastavený pro tuto sezonu je takový, že poslední tým po základní části automaticky sestupuje a nahradí jej vítěz play off druhé nejvyšší soutěže. Jenže to prý mají uprostřed rozběhnuté sezony rozkopat čachry o extraligu, kterou chce od svazu získat do své moci zpět asociace klubů a následně soutěž ještě pro tuto sezonu uzavřít. Proti tomu se sjednotili extraligoví hráči a v referendu se vyslovili jednoznačně.

„Snad poprvé v historii jsme se dali takhle dohromady a vyjádřili svůj názor. Toho si nesmírně vážím. Majitele klubů respektujeme, jsou důležití pro náš sport, který stojí peníze. Na druhou stranu do hokeje patříme také my hráči, obě strany se navzájem potřebují,“ řekl novinářům Smoleňák.

Právě z neshody názorů s vedením klubu si nelámal hlavu. Dostal papír, položil jej na stůl v kabině a pak ho popsaný sebral. Výsledek byl jednoznačný – 26 hlasů proti uzavření, žádný pro. „Tenhle názor jsem přijel předložit za celou kabinu jako kapitán. Ale i když zastáváme jiný postoj než majitelé, neznamená to, že s nimi jdeme do nějaké války. Pořád jsme jeden tým,“ přesvědčoval Smoleňák.

Zkušený útočník si už během kariéry vyzkoušel působení v uzavřené soutěži. Čtyři roky strávil ve Finsku, severské angažmá proložil štacemi v KHL. „Tam to bylo specifické. Co se týče Finska, je to výborná soutěž, mají fantastickou mládež. Ale kdo tu ligu sleduje, tak ví, že kolem Vánoc některé týmy rozprodají, hvězdy a cizinci odejdou a dohrává se s juniory. Úroveň padá, lidi přestávají chodit. Toho se v extralize nechci dočkat,“ varoval Smoleňák.

Zatímco některé týmy jsou proti uzavření extraligy v této sezoně, zato v těch dalších by změnu přijaly, Smoleňák je proti. Stejně jako Milan Gulaš, další z mluvčích hráčů, který nehodlal takový krok přijmout „ani za rok, ani za dvacet let“. Důvody jmenovali oba mazáci stejné: úpadek úrovně hokeje, odliv diváků, ztráta motivace pro mládež.

„My Češi nad sebou potřebujeme bič. Teď se bavíme o hrozbě sestupu v extralize, ale ono je to tak všude, v práci nebo v Sokolu... Naše povaha to potřebuje. Nechci říct, že jsme národ lajdáků, ale občas potřebujeme popohnat,“ myslí si Smoleňák.