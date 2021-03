Play off je tady. Liberečtí hokejisté vstupují do série s Hradcem

Série slibuje atraktivní souboje, utkání obou soupeřů bývají často vypjatá. Bílí Tygři navíc mají soupeři z východu Čech co vracet, před třemi lety mu ve čtvrtfinále podlehli 3:4 na zápasy.

„Nejdůležitější bude produktivita, nečekám žádná bláznivá utkání,“ říká liberecký trenér Patrik Augusta. „Hradec od začátku klade důraz na dobrou defenzivu a má na to i postavené mužstvo. Má velké, silné obránce a zároveň rychlé útočníky dopředu. Základem pro nás bude, aby se nám ze šancí, které si vytvoříme, podařilo dát nějaké góly.“

Ve třech ze čtyř zápasů základní části se Liberci podařilo Mountfield přetlačit. Play off však bude něco jiného. „Samozřejmě je to těžký soupeř, ale to by byl i kdokoliv jiný ve čtvrtfinále, lehkého tam nevidím. Každopádně Hradec má velmi dobře zorganizovanou defenzivu a pro nás bude těžké se prosadit,“ připustil jednapadesátiletý bývalý útočník Augusta.

Oba týmy šly do čtvrtfinále jinou cestou. Liberec skončil v dlouhodobé části čtvrtý, a tak postoupil přímo a mohl nabrat síly. Hradec musel podstoupit předkolo, ve kterém však rychle vyřídil Litvínov 3:0 na zápasy.

„Jsme opravdu vděční za to, že jsme tu pauzu měli, protože sezona byla velice náročná pro každý tým, hrálo se prakticky obden a my jsme do posledního kola bojovali o to, abychom se do té čtyřky dostali. Hráči si moc nevydechli. Výhoda je ta, že jsme si mohli odpočinout a nachystat se na další boje,“ uvedl Augusta.

V play off mu budou dál chybět klíčové opory: útočník Tomáš Filippi a obránce Ladislav Šmíd, kteří jsou po operacích páteře. Šmídova role v týmu však zůstává i tak velká.

„Je každý den v kabině. I během sezony, tedy v době, kdy se mu to stalo, jsme ho využívali jako mentora speciálně pro obránce. Konzultujeme s ním určité věci, on to zase předává hráčům, ta spolupráce funguje. Přece jen, když to hráči slyší od takového plejera, určitě nám to v tomto směru pomáhá,“ vysvětlil Augusta.