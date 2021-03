Hradecký beton? Přehnané, ale bude to dobývání, tuší liberecký kouč Augusta

Liberec patřil do nejužší špičky extraligy, za poslední čtyři odehrané sezony vyhrál jeden titul a dvakrát odešel z finále jako poražený. Letos z této kategorie vypadl, v základní části dominovala Sparta s Třincem.

Změní se to v play off? Jaké v něm má Liberec ambice?

V této fázi sezony je ve hře osm týmů, které mají šanci titul vyhrát. Opravdu každý, i zprvu podceňovaná Olomouc. Play off je specifická soutěž, záleží na načasování formy, na formách brankářů, speciálních formacích. Nikdy jsem se na favorizování určitých týmů nedíval. Nehraje to roli.

Prvním soupeřem je Hradec Králové. Mohli jste dostat ještě nepříjemnějšího protivníka?

Je to velice těžký soupeř s výborně zorganizovanou defenzivou. Víme, že se proti ní bude těžké prosadit. Ale každý soupeř má něco, v čem exceluje a na co bychom si museli dávat pozor.

Hradec je ale specifický, sám jste zmínil jeho defenzivu. Jeho kouč Růžička se ohradil proti označení „beton“. Je to opravdu mimo, nebo na tom zkrátka něco je?

Vím, že se beton omílá, ale já si ho představuju tak, že mužstvo vůbec nejezdí dopředu. Tak to u Hradce určitě není. Ano, mají velice silnou a dobře zorganizovanou defenzivu, ale jsou nebezpeční i dopředu. Každopádně to pro nás bude dobývání.

Jaké atributy budou klíčové? Co musíte předvést, abyste proti Hradci uspěli?

Musíme být produktivní. Nemyslím si, že nás čekají bláznivá utkání, kde by nějaký tým měl 30-40 střel. Samozřejmě jako ve všech sériích play off bude záležet na speciálních formacích a výkonu brankářů.

Hradecký kapitán Radek Smoleňák zatím hrál ve čtvrté lajně, nedostal se na přesilovky. Změní tohle Vladimír Růžička ve čtvrtfinále?

Nevím, co Růža udělá. Můžu ovlivnit pouze věci, které dělám já. A potom reagovat na věci, které udělá Růža. Asi nic měnit nebude, když se jim podařilo v předkole postoupit 3:0 na zápasy.

Překvapilo vás, že série s Litvínovem byla tak jasná? Před začátkem předkola jsme na iDNES.cz dělali anketu s osobnostmi a bývalými hokejisty, kteří předpovídali překvapení...

Osobně jsem Litvínov za favorita rozhodně nepovažoval. Ano, měl dobrý konec základní části, to určitě, ale Hradec svým stylem umí hrát play off. Proto jsem tipoval, že postoupí on. Hradec si s tím poradil velice dobře.

Do čtvrtfinále naskočíte po dlouhé pauze. Není to nevýhoda?

My jsme za ni byli vděční, protože jsme do poslední chvíle bojovali o čtvrté místo, hrálo se prakticky obden. Hráči si vydechli, měli tři dny volna, pak prošli rekondičním mikrocyklem v pěti trénincích, kdy jsme ještě nevěděli soupeře. Pak kluci dostali ještě den volna a od pondělí se připravujeme cíleně na Hradec. Jsem přesvědčený, že budeme připravení.

Hodně se spekuluje o výhodě domácího prostředí bez diváků. Hraje tedy roli?

O tom se mluví celou sezonu. Ano, padá výhoda té kulisy a že vás neženou diváci. Na druhou stranu hráči mají svůj komfort, nemusí nikam cestovat a můžou si procházet rutinami, na které jsou zvyklí. Určitě to nějaká výhoda pořád je.

Počítáte, že vám bude pomáhat zraněný Ladislav Šmíd coby další asistent nebo mentor?

Láďa určitě nestojí bokem a každý den je v kabině. Využíváme ho jako mentora speciálně pro obránce. Konzultujeme s ním určité věci, on je předává hráčům. Spolupráce funguje. Když to hráči slyší od takového plejera, tak je to jedině dobře.