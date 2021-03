Hradecké trumfy proti Litvínovu: Mazanec, první góly, čtyři vyrovnané řady

Tohle všechno je ale pryč, realita ukázala lichost předpovědí o tom, že hradecký Mountfield narazí právě už v předkole. Pravdou se stal jejich opak a stačily na to jen tři zápasy, nejmenší možný počet.

Proč Mountfield tak zdánlivě jednoduše předkolem prosvištěl?

1. Brankář Mazanec

V této sezoně se se Štěpánem Lukešem v brance střídal mnohem častěji než v předcházející, když ale přišlo play off, trenéři jednoznačně ukázali na něj. Dobře udělali. Marek Mazanec totiž dokázal, jak se umí na vypjaté chvíle připravit, nechal se překonat jen dvakrát a litvínovské střelce nemilosrdně ničil. Pro Hradec navíc bylo veledůležité, že ani jednou nepustil soupeře jako prvního ke gólu.

2. První gól

Dát první gól a tím získat výhodu v tom, že dopředu se musí tlačit soupeř. Když se to podpoří zodpovědným bráněním všech borců na ledě, je to pro soupeře k uzoufání. A Litvínov na to také doplatil. Hradci tohle vyšlo ve všech třech zápasech, jen v jednom z nich Litvínov srovnal na 1:1, ale ani to mu nepomohlo.

3. Nepropustná obrana

Když byla řeč o Mazancovi, je třeba k tomu dodat, že Růžička tým, a hlavně útočníky, během sezony postupně dotlačil k tomu, že stejně jako střílení gólů je jejich prací i to, aby pomohli svým obráncům a brankáři účinně bránit. Proti Litvínovu tato taktika dominovala, spoluhráči si pomáhali. V tom, že spoustu pokusů soupeře buď zblokovali, nebo soupeře donutili střílet v pozici, na kterou Mazanec dobře viděl. Ostatně dva inkasované góly ve třech zápasech mluví za vše.

4. Vyrovnané řady

Některý ze čtyř útoků sice byl vždycky v zápise o utkání veden jako první, ale že by to bylo proto, že by měl být nejúdernější, tak to ani náhodou. Právě vyrovnanost doplněná tím, že všechny čtyři byly pro soupeře nebezpečné, je pro Hradec velkou výhodou a v play off zvlášť.

„Nemáme ani první či čtvrtý útok, my máme všechny stejné, naše obrovská výhoda. Ani jsme nepotřebovali stahovat hru třeba do tří útoků, stále jsme využívali všechny hráče,“ řekl k tomu kouč Vladimír Růžička.

5. Přesilovky

Ne snad, že by všechny byly excelentní, ale základní výhodu, která z nich vyplývá, splnily: ve všech zápasech si jimi Hradec pomohl ke gólu. Tohle se počítá, velký rozdíl od základní části.