Rekordman Hübl o své stopce: Od Hradce trapárna, já bych se k tomu nesnížil

„Trapárna od Hradce,“ čertil se Hübl, když Vervě skončila v sobotu extraligová sezona. Litvínov doma rupnul s Mountfieldem 1:5 a v sérii si ani neškrtl – 0:3 na zápasy.

Klíčový muž Litvínova v první partii sekl Jakuba Lva v přerušené hře bez povšimnutí rozhodčího. Hradec Králové to nechal přezkoumat a předseda disciplinárky Viktor Ujčík mu vyměřil jednozápasový distanc, který si odseděl v utkání číslo 2. „Abyste v play off na tři zápasy stál, nevím… A za sekeru, jakých je v zápase milion. Přijde mi to ubohé, já bych se k tomu nesnížil,“ vyčítal Hübl.

Fanoušci Litvínova vyvěsili před utkáním s Hradcem transparent na podporu útočníka Viktora Hübla potrestaného jednozápasovým trestem za sekání.

Nelíbilo se to ani příznivcům Vervy. Fanklub Ropáci on Tour na hlavní tribuně rozvinul transparent, na který napsal: „Chápeme, proč na Vantu žalujete.“ A pod tím vypočítal šest z jedenácti rekordů, které Hübl alias Vanta drží.

Ve „svých“ dvou střetnutích předkola 42letý nezmar nakonec nebodoval. „Zaostávali jsme za Hradcem v produktivitě. Nějaké šance v prvních dvou zápasech byly, ale hodně je podržel brankář Mazanec. Zkušeností i takticky to zvládli líp než my,“ uznal rodák z Chomutova.

Mountfield se letos stal litvínovskou noční můrou, chemiky porazil ve všech sedmi případech! Málo vídaná převaha. „Docela jsme si věřili, že to nebude takhle jednoznačné. Nevím, jestli jsme měli něco změnit a udělat jinak. Teď už těžko říct,“ dumal Hübl.

V základní části extraligy byl králem klubovém produktivity se 37 body za 14 gólů a 23 asistencí. A zlomil několik rekordů českého i československého hokeje. „Bohužel se sezona hodnotí podle týmu, my vypadli, takže zase tak dobrá nebyla,“ nekoukal pan Skromný na svoje branky a body.



„Největší problém byl, že jsme neměli stálé výkony. Až ke konci se to trošku zlepšilo, šli jsme do play off s tím, že jsme rozjetí. Bohužel se musíme podívat pravdě do očí, zas tak rozjetí jsme nebyli.“

Mohla za to prý nezkušenost s vyřazovací fází, neboť Litvínov se po titulu z roku 2015 spíš zachraňuje a play off ho většinou míjelo. „Tým je první rok pohromadě a sezona byla od začátku zvláštní, brzdily nás karantény. Ale to je stejné pro všechny. Aspektů, proč jsme nehráli líp, je víc, ale z toho konce jsme mohli vydolovat víc. Bohužel se to nepovedlo.“

První sezonu Litvínov koučoval slovenský mistr světa Vladimír Országh, který je jen o rok starší než Hübl, ale hodnotit ho bezprostředně po vyřazení nechtěl.

„Přinesl nějaké nové věci, jiné byly podobné. Je mladý trenér, perspektivní a já jsem rád, že jsem si pod ním zahrál. Uvidíme, co bude dál. Probereme si to v klidu. Teď je to čerstvé, člověk vypadne, je naštvaný. Sedneme si a uvidíme.“

Už dříve litvínovský generální ředitel Pavel Hynek oznámil, že se bude snažit Hübla udržet. A útočník končit nehodlá, jak v sobotu prozradil: „Uvidíme, ale pokračovat asi někde budu. Budu se s Litvínovem bavit. Kdyby nebyl zájem, někde si ještě zahraju, ale nic v tom nehledejte. Teď si chvíli orazíme a uvidíme, co přinesou další dny.“