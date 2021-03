Litvínov hledá do týmu nebojsy. Play off je o bolesti, ví trenér Országh

S Litvínovem zametl Hradec Králové 3:0 na zápasy, v sobotu na Hlinkově stadionu dominoval 5:1. V sezoně ho porazil sedmkrát! Přitom finiš základní části a šest výher v řadě dávaly naději, že z Vervy bude černý kůň play off.

„Je potřeba říct, že Hradec je mužstvo stavěné na play off. A neskládalo se z roku na rok, budovalo se postupně,“ řekl litvínovský trenér Vladimír Országh. „My musíme hledat fyzicky a mentálně odolnější hráče, kteří se nebudou bát chodit do prostorů, kde to bolí. Play off je o bolesti, o sebeobětování, v tom byl Hradec daleko před námi.“

Ač se vítězný trenér Vladimír Růžička brání termínu beton, i jeho brankář Marek Mazanec ho použil: „Beton, co máme, funguje. Kluci sbírali dorážky, blokovali a nechali mě, abych střely viděl.“

A Litvínov to zdeptalo. „Téma bylo stejné, ani v jednom ze zápasů jsme jim nedali první gól. A to i v základní části. Hradec to pak zavře a hraje svůj defenzivní styl.“

Országh postrádal důraz před brankou. „My se nedostávali k dorážkám, strašně moc střel nám zblokovali. Mají vysoké a silné obránce, hrající fyzicky, organizovaně, agresivně, nepouští nás k bráně.“

Vyhrát poslední kolo základní části ve Zlíně, Litvínov by se neoblíbenci vyhnul. Jenže Hüblův elitní útok odpočíval. „Po bitvě je každý generál. Reálně jsme to neměli ve svých rukách. Vyhráli jsme šestkrát po sobě, a stejně jsme se nehnuli z 11. místa. Měli jsme náročný program a po konzultaci s hráči jsme se rozhodli je pošetřit. Druhá věc je, že tady jsou další kluci, aby zvedli prapor, když chybí topová lajna.“

V konečném pořadí po vyřazovací části obsadí Litvínov 12. místo. „Cíl play off se povedl, je dobře, že si ho mužstvo zahrálo. Bylo vidět, že některým ty zkušenosti chyběly,“ hodnotil Országh. „Chtěli jsme skončit do 10. místa, byli jsme jedenáctí, dva body chyběly na osmého.“

Po kostrbatém startu, zaviněném i karanténami, se Litvínov rozjel. „Z prvních tří měsíců jsme měsíc netrénovali. Pak jsme se jako tým zlepšovali a posouvali jsme se z úplného spodku do středu se stejným kádrem, který doplnili jen Žejdl a Zeman. Třeba Pardubice vyměnily půlku hráčů,“ zmínil Országh.

Má za sebou první rok ve Vervě, pokračovat bude dál. I v přestavbě. „O kádru na příští sezonu už představu máme. Víme, kde potřebujeme posílit, záleží i na rozpočtu. Mužstvo bylo na 80 procent stejné jako loni, vyměnila se část obrany, přišel brankář Godla, před sezonou do útoku jen Zdráhal s Látalem. Teď kluci vidí, že skutečný hokej se hraje v play off, kde vám nikdo nic nedaruje a musíte hrát na krev od první do poslední minuty. Jsem vděčný, že si to v něm zkusili.“