Chytal s cedníkem, cestoval, házel hokejkou. Jak vyrostl brankářský objev

Pochází ze středních Čech, ale už ve čtrnácti se stěhoval na jih do Českých Budějovic. Minulou sezonu si otestoval extraligový zápřah na východě v Třinci. Mezitím si zachytal i za Benátky, Spartu nebo Litvínov.

Zaslíbené brankoviště ale nalezl až na severu. Za Liberec odchytal v­sezoně 41 duelů, po nichž se chlubí nejlepšími statistikami v extralize. Pochytal 92,5 procenta střel, průměrně inkasoval 2,07 gólu a ve velkém průzkumu MF DNES ho samotní hokejisté zvolili vítězem brankářské kategorie.

„Jsem poctěn, že jsem se dostal do podvědomí hráčů,“ říká Kváča. „Ale pořád je to jen barva na papíře, všechno se rozhoduje na ledě.“

Průzkum mezi extraligovými hokejisty Jakého brankáře bych nasadil do sedmého finále?



1. Petr Kváča 43 hlasů

2. Marek Mazanec (Hradec) 33

3. Dominik Frodl (Plzeň) 24

4. Alexander Salák (Sparta) 22

5. Matěj Machovský (Sparta) 21

6. Jan Růžička (Boleslav) 16





Na něm dnes začíná čtvrtfinále play off. Liberec v 19.00 hraje proti Hradci a od výkonů lepšící se liberecké jedničky se bude odvíjet celá série. „Na začátku sezony bylo poznat, že potřeboval čas. Když ale začal cítit, že mu my i vedení věříme, vracel nám to neskutečnými výkony,“ líčí liberecký kapitán Ladislav Šmíd. „Snad i teď ukáže, že máme nejlepšího brankáře v lize.“

Kváča patří do nadané generace českých gólmanů, která je nebývale početná a ve světě konkurenceschopná.

Mladíci jako Škarek, Kořenář, Patera nebo Dostál už se za mořem rvou o šanci v NHL. Vítek Vaněček a Daniel Vladař už v ní letos debutovali.

Kváču sice v roce 2017 draftovalo Colorado, ale on zůstal doma a v současnosti představuje nejvýraznějšího zástupce nastupující brankářské školy v Evropě. „Je na cestě posunout se v kariéře výš. Naslouchá a chce se zlepšovat,“ líčí trenér libereckých gólmanů Martin Láska.

Dospívající generaci spojuje pečlivější výchova, ale třeba i to, že už hochy k brankářskému řemeslu nepřivedlo Haškovo čarování v Naganu. Proč? Ještě nebyli na světě. Nebo si to nemohou pamatovat. Třeba Kváčovi bylo při olympiádě 1998 půl roku, ale on opáčí: „Každý úspěch se v televizi opakuje a Dominik Hašek byl i můj idol. Navíc jsem zažil ještě dobu, kdy předváděl neuvěřitelné zákroky.“

To už sám chytal. U Kváčů doma v Brandýse nad Labem často pouštěli sportovní přenos, malého Petra okouzlila robustní postava hokejového brankáře a dokola rodičům opakoval: „Chci být ten pán vzadu, co má na sobě hodně věcí!“

„Táta je učitel a správce sokolovny, nad kterou jsme bydleli. Když v ní bylo volno, uprosil jsem rodiče, jestli by tam na mě nemohli střílet,“ vzpomíná Kváča. Lapačku nahradil cedník nebo kšiltovka. „A když jsem nechtěl domů, mamka slibovala, že mi bude házet míčky i v obýváku, kde jsem si z dlouhého topení udělal hokejovou branku.“

Postřeh nyní patří k jeho přednostem. „Petr je něco mezi typem reakčního a pozičního gólmana,“ popisuje Láska. „Zlepšil se ve čtení hry a úspoře pohybů. Zúžil i postoj, aby byl daleko trpělivější na nohách.“

Kváča je prototypem brankáře, kterého by rád měl v týmu snad každý extraligový manažer. Pracovitý, perspektivní, pokorný. „A taky skromný a poctivý,“ připojuje Zdeněk Orct – trenér brankářů u reprezentace i v extraligovém Litvínově, kde s Kváčou krátce pracoval. „Povahově mi hodně připomínal Pavla Francouze.“

Je na cestě posunout se v kariéře výš. Naslouchá a chce se zlepšovat. Martin Láska, trenér libereckých gólmanů

Zajímavé je, že u současného gólmana Colorada a Kváči nacházíte určité podobnosti. Jejich talent je v mládí okamžitě nevystřelil do zahraničí, ani jeden nadání nerozvíjel v zámořské juniorce. Oba si naopak cestu do velkého hokeje proklestili z první ligy. Kváča navíc v mládežnických reprezentacích doplácel na silnou brankářskou konkurenci. Šampionát do 20 let poznal jen jako trojka, která si nezachytala.

„Není dané, že jedna cesta je správná, ale v určité fázi kariéry reprezentační starty mohou pomoct,“ připouští Láska. Kváčův zápal to ale nenahlodávalo. „Klidně bych to mohl říct, ale už přece nikdo nezjistí, jestli jsem kvůli tomu nebrečel doma do polštáře,“ namítne.

Michal Bulíř a brankář Petr Kváča se radují z vítězství Liberce.

Když se zaposloucháte i do jeho dalších vět, pochopíte, že hovoříte s mimořádně přemýšlivým mládencem. „Dřív jsem házel hokejkou, rozčiloval se. Jsem rád, že se mi to stalo, protože vím, kde je hranice, abych neztratil důvěru spoluhráčů. Čerpám z toho a vím, že tímhle bych teď srážel celý tým,“ povídá.

„Na psychické odolnosti musí stále pracovat,“ kývne i jeho mentor Láska. „Je to o trpělivosti a práci. Věk připraveného gólmana do velkého hokeje se může pohybovat kolem pětadvaceti.“

Kváča má i na příští sezonu smlouvu v Liberci. Na velký americký přesun nebo evropský mezikrok mu zbývá dost času. Třeba David Rittich zamířil z extraligy do Calgary ve čtyřiadvaceti, Pavel Francouz vyrazil do Ameriky dokonce v osmadvaceti.

„Kvaky musí mít i štěstí, ale opakuju mu, že šanci má i on,“ zmiňuje Šmíd, který v NHL odsloužil bezmála šest stovek zápasů.

Kváča má sny, které nechce prozrazovat.

Startující play off lze brát jako jeho zkoušku brankářské dospělosti. Výsledky průzkumu MF DNES ale značí, že mu hokejisté věří, že obstojí. V odpovědích na otázku „jakého libovolného extraligového gólmana by si přáli mít za zády v rozhodujícím sedmém finále“, nejčastěji psali Kváčovo jméno.

Většina hráčů volila brankáře z vlastního týmu, nikdo od kolegů ale nedostal tolik hlasů (18) jako Kváča. „Pro gólmana je největší odměna, že za ním tým stojí,“ říká a natáhne pravou ruku. „Podívejte, mám z toho skoro husinu. Moc bych to teď chtěl klukům splatit.“