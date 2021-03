Čekám dobývání. Liberecký Lenc s betonem made by Hradec počítá

„Věřím, že se mi i v play off povede gólově pomoct mužstvu a že týmovou hrou Hradec předčíme,“ říká devětadvacetiletý hráč s reprezentačními zkušenostmi. Proti Hradci se mu střelecky daří, trefil se ve čtyřech z posledních šesti vzájemných utkání.

Jak moc pro vás bylo důležité, že jste postoupili přímo do play off a nemuseli jste podstoupit riziko předkola?

Velice. Na příkladu Plzně vidíme, jak je předkolo ošidné. Rozhodně jsem nečekal, že Olomouci podlehne 0:3 na zápasy. Jsem hrozně rád, že jsme se udrželi v první čtyřce tabulky a měli jsme možnost odpočinout si. Bylo to potřeba, v závěru základní části byl našlapaný program a hráli jsme hodně zápasů. Do posledního kola nebylo jisté, jestli čtyřku uděláme, o to víc si toho cením.

Jak jste si po základní části odpočinul?

Dva dny jsem vůbec nejel na zimák. Nechtěl jsem v tom prostoru být, protože v závěru základní části jsme tady trávili strašně moc času. Byl jsem doma s rodinou, vyšlo nám i hezké počasí, takže jsme si udělali procházku a mohli jsme se věnovat i pracem na zahradě. Trochu jsem vypnul hlavu od hokeje, což bylo super. Třetí den volna už pak následovala lehká příprava v posilovně před tím, než se půjde na led.

Ve čtvrtfinále vás čeká tým Hradce, jehož hře se někdy v nadsázce přezdívá beton. Jak to vidíte vy?

Já si myslím, že to beton doopravdy je, i když jsem slyšel, že oni nehrají beton, ale útočný hokej. Jejich hra je každopádně založená na těžké defenzivě a velkých obráncích, kteří s námi svádějí těžké souboje. Měli jsme ale čas se na to dobře připravit. Z minulých zápasů, které jsme s Hradcem hráli, bychom mohli mít recept, jak jim ten jejich beton rozhodit.

Bude to z liberecké strany hlavně dobývání?

Samozřejmě. Určitě bude důležité, abychom dali první gól, měli zápas ve svých rukou a nemuseli dohánět náskok soupeře. Pokud nemáme zápas pod kontrolou, je pro nás strašně těžké překlopit ho na svou stranu.

Co říkáte výkonům brankáře Marka Mazance, který ve třech zápasech s Litvínovem v předkole dostal jen dva góly?

Rozhodně je to velmi kvalitní gólman, ne nadarmo byl v Americe. Budeme muset být před brankou hodně důrazní, ale já věřím, že najdeme cestu, jak dát gól i takhle dobrému brankáři.

Můžete se poučit z hradeckého projevu v dlouhodobé části soutěže?

Určitě, myslím si, že hru měnit nebudou. Ve většině utkání jim jejich styl fungoval, o čemž jsme se přesvědčili i v předkole, kdy měl Litvínov hrozně těžkou práci dát jim nějaký gól. Věřím, že si ze základní části vezmeme poučení, i když play off je, jak se říká, úplně jiná soutěž. Všechno je o stupeň rychlejší, důraznější a možná i jednodušší.

Výraznou postavou hradeckého týmu je útočník Radek Smoleňák, což platilo i v soubojích s Libercem. Jste rádi, že v poslední době nedostává tolik prostoru?

Asi nemůžu říct, že by to pro nás bylo nějaké plus. On si dokáže vytvořit šance a být nepříjemný pro soupeře, i kdyby hrál ve čtvrté lajně. Je to rozhodně dobrý hokejista a musíme si na něj dát pozor, ať je kdekoliv.