Snad ta facka přišla včas, věří plzeňský Schleiss po prohře se Sokolovem

A když tým v úterý večer nastoupil na led prvoligového Sokolova, poprvé v historii s Baníkem prohrál. V osmém měření sil, ke kterému došlo po téměř dvaceti letech.

Skóre 3:4 je navíc ještě milosrdné, na začátku třetí části totiž Škoda ztrácela už 0:4. „Furt je lepší, když to člověk dostane takhle rovnou do ksichtu,“ nebral si servítky útočník Jan Schleiss, který se do Plzně vrátil v létě z Vítkovic. „A pořád je lepší, aby to přišlo teď, než za dva týdny a pak na sebe zůstaneme jen koukat. Ale nesmíme si o tom jen povídat, změnu musíme ukázat na ledě,“ mínil 27letý Schleiss.

Trenérům schází zranění švédský centr Thorell i mladý střelec Suchý, mimo hru je nemocný gólman Svoboda. V Sokolově se poprvé mezi tyče postavil gólman Furch, ale na plzeňskou premiéru nebude vzpomínat příliš v dobrém. „Takový výkon se prostě nesmí opakovat. Při vší úctě k domácím, kteří byli houževnatí, tak to, co jsme dvě třetiny předváděli, byla tragédie. Evidentně předchozí facka s Mladou Boleslaví nestačila. Slova jsou málo, musíme předvést nějaké činy a ty budou následovat,“ zlobil se plzeňský asistent Tomáš Vlasák.

Až za stavu 0:4 se tým probral, manko díky dvěma trefám Mertla a zakončení Schleisse stáhl na jednobrankový rozdíl. Víc nestihl. „Alespoň ten konec je malou vzpruhou. Ale přišlo to hodně pozdě,“ řekl Schleiss. Ví, že v plzeňské hře je třeba spoustu věcí změnit. „Agresivitu, tvrdost, zarputilost. Jsou to ty nejjednodušší věci, které se dají dělat, i když na první pohled hnusné. Všichni to víme, je to naše práce. Tohle do naší hry musíme dostat.“

A trenéři to po hráčích budou chtít hned. Už dnes, kdy od 17.30 hodin čeká Plzeň generálka na extraligu. V Praze nastoupí proti Slavii. „Nikdo nechce prohrát před startem sezony,“ řekl Schleiss.