Nepovedený večer plzeňských hokejistů, od Boleslavi dostali pět gólů

„Hodnotí se mi to těžko. V minulých zápasech jsme mohli být spokojení, tentokrát ovšem ne. A to prakticky s ničím. V první třetině nám ještě nechyběl pohyb, využili jsme přesilovou hru, ale pak se vše znatelně zhoršilo,“ uvedl plzeňský trenér Miloš Říha.

Už třetí trefu v přípravě si připsal centr Kodýtek. Ve 12. minutě poslal Škodu do vedení. V početní převaze pět na tři pálil Musil, gólman Růžička puk jen vyrazil a číhající střelec jej pohotově poslal do sítě. V úvodní části měli domácí převahu, druhou trefu mohl přidat Kantner, ale to už hostující brankář zasáhl výborně.

„První třetina od nás nebyla dobrá, haprovala nám disciplína. Pak jsme ale začali hrát to, co chceme,“ mínil mladoboleslavský kouč Pavel Patera.

Čerešňák bojuje o účast na olympiádě v Pekingu Obránce hokejové Plzně Peter Čerešňák odcestoval na sraz slovenského národního týmu, který bude příští týden v kvalifikačním turnaji v Bratislavě usilovat o postupové místo na zimní olympijské hry v Pekingu. Osmadvacetiletý Čerešňák je jedním ze sedmi hráčů z české extraligy, které povolal kanadský trenér Craig Ramsay. O jediné postupové místo budou Slováci od 26. do 29. srpna bojovat doma s Rakouskem, Polskem a Běloruskem. Souběžně se uskuteční další dva kvalifikační turnaje v Rize a Oslu. Přípravu Škody přeruší o víkendu i další bek David Jiříček a útočník Sebastián Malát, oba příští týden s českou dvacítkou čeká Turnaj 4 zemí v Hodoníně.

I hostům pomohla ke skórování hra v nerovnovážném stavu. Při vyloučení Graňáka pálil od modré Pýcha a Kelemen tečoval puk mimo dosah gólmana Pavláta. Obrat zařídil v další přesilovce Zbořil, který pálil tvrdě a přesně z levého kruhu.

„Hned na začátku duelu nám náhle vypadl další útočník, což v plánech také způsobilo nepořádek. Vymlouvat se na to však nedá. Nejsme spokojeni s hrou a prakticky s ničím, co jsme předvedli,“ řekl Říha.

Škodě vůbec nevyšel ani vstup do třetí části, během sto vteřin inkasovala další dvě branky. Nejprve se zblízka proti Pavlátovi prosadil Najman, další trest Graňáka pak ranou od modré čáry využil Pýcha, letní posila Mladé Boleslavi z Českých Budějovic. Stejný hráč pak pět minut před koncem podtrhl výsledek.

„V závěru jsme úplně odešli. Ale nebudeme z toho dělat tragédii, je to příprava. Byly tam dobré věci, ale řada špatných a na těch je třeba pracovat. Oni využili tři přesilovky, i to zápas ovlivnilo. My jsme je měli také, ale Boleslavští byli daleko efektivnější,“ hodnotil plzeňský útočník Tomáš Mertl.

Příští týden se Škoda dvakrát utká s Litvínovem. Nejprve v úterý na severu Čech, o dva dny později doma.