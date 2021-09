Pardubice na úvod? Cítil jsem to v kostech, říká plzeňský kouč Říha

A premiéru si odbudou na místě, kde kdysi neuspěli. Škoda do nové sezony vstoupí v pátek od 18 hodin právě na pardubickém ledě.

„Pro mě to bude dost specifické. A nějak jsem měl ještě před losem soutěže v kostech, že Pardubky chytneme hned v prvním kole,“ přiznává devětatřicetiletý Říha.

S Baďoučkem, který je na den přesně o dvacet let starší, tvoří v Plzni rovnocennou dvojici. A před sebou mají náročný úkol. Naladit tým tak, aby šlapal i bez hlavního lídra uplynulých let Milana Gulaše.

Jak se cítíte na startu sezony?

Těším se, bez ostrých zápasů to není ono. Ale pocity jsou složitější. Hned ve třetím přípravném utkání se nám zranili dva útočníci, pak tým postihla viróza, nebyl k dispozici gólman Míra Svoboda. Nikdy jsem tolik komplikací nezažil. Ale musíme se s tím popasovat, nic jiného nezbývá.

Alespoň na poslední týden před extraligou už se dal tým téměř do kupy, ulevilo se vám?

Upřímně jsme se už moc těšili, že budeme konečně kompletní. V pátek se k nám připojil i Lotyš Dzierkals, jenže hned v pondělí z toho jeden hráč zase vypadl. Ale nechci už to moc řešit, věřím, že v pátek budeme dobře připravení.

Jak dlouho ještě bude chybět švédský centr Thorell?

Byla tam prasklina v čelisti. Čekali jsme, že pauza bude delší, ale už trénuje s týmem s celoobličejovým krytem. A předtím se připravoval sám, bez kontaktů. První tři kola určitě nejsou reálná, pak už by do toho mohl naskočit.

A gólman Svoboda?

Všechna vyšetření naštěstí dopadla dobře, už začíná trénovat naplno. Postupně by měl být k dispozici.

Zatím jste do konce září získali zkušeného Dominika Furcha. Začne jako jednička, nebo dostane šanci mladý Pavlát?

Furšík nebyl strašně dlouho v brance. Chtěli jsme mu proto dát dva přípravné zápasy s Litvínovem, aby se do toho dostal. Jenže ty kvůli naší viróze odpadly. Dostal tak alespoň zápas a půl proti Sokolovu a Slavii, aby se rozhýbal. Je to zkušený a výborný gólman na evropské úrovni. Zažil jsem ho v reprezentaci, pamatuji si ho i ze Slavie. Věřím, že nám během září pomůže. Ale nemáme to postavené tak, že je jedničkou. Musím říci, že Pavlát chytal celou přípravu fantasticky. Jen doma s Bolkou mu to tam napadalo, ale to byl specifický zápas, už během něj dva kluci odešli ze střídačky, že jim je strašně špatně, lepili jsme sestavu. Ale jinak chytal výborně a byla by škoda, aby nedostal šanci. Kdo začne v Pardubicích, o tom rozhodneme až před utkáním.

Do týmu pumpujete trošku jiný styl, než byl zvyklý v předchozích letech. Jak jej hráči přijali?

Perfektně, za což jsme rádi. Makáme na tom každý den, i když stále nejsme v kompletním složení. Ale nechci se okolo toho furt motat. K tomu systému. Když jsme byli v plné sestavě, na ledě to fungovalo. Bylo to vidět hlavně v Mladé Boleslavi a v Českých Budějovicích. Tam kluci šlapali parádně. Teď, poslední týden, se k tomu konečně můžeme ještě pořádně vrátit. Máme pár dnů do výkopu a chceme, aby se systém hráčům do hlav dostal co nejvíc, zažili si ho.

Trenérský štáb v Plzni. Zleva Václav Baďouček, Miloš Říha, Tomáš Vlasák a trenér brankářů Rudolf Pejchar.

Vykrystalizovala vám elitní útočná formace?

Zase, i tam jsme plány museli změnit. Je dobře, že funguje dvojice Bulíř - Mertl, v přípravě byli v plusových číslech, sedlo si to. Počítali jsme, že k nim půjde na křídlo Muska (Pavel Musil), jenže to změnilo zranění Thorella. Vypadl centr a Musku jsem na tenhle post museli přesunout, v minulosti jej hrál. Takže do prvního útoku vyzkoušíme Dzierkalse. Ale znáte to, situace se mění každým dnem... (úsměv)

Nestraší vás, že Michal Bulíř jako největší útočná posila zůstal v přípravě bez gólu?

On sám říkal, že v přípravě nedal gól pět let a jen na to navazuje. Tak doufám, že teď naváže také na ty dobré sezony, které předtím měl.

Čeká vás ostrý start. V pátek ambiciózní Pardubice, v neděli doma mistrovský Třinec.

V Pardubicích to pro mě bude hodně pikantní, klukům něco musím vypsat do kabiny. Ale těším se tam. Pak přijede Třinec. Máme hned na úvod dva týmy, které se považují za favority soutěže, ať ekonomickou silou nebo skladbou týmu. Ale pro kluky je lepší hrát proti takovým silným týmům. Na začátku sezony mají všichni sílu, na slabého soupeře nenarazíte. Myslím, že extraliga bude strašně vyrovnaná.