Slavia, Sokolov a teď Plzeň. Snad vydržím, věří útočník Kuťák

„Patřím Sokolovu, Plzeň teď přebírá kontrakt s tím, že na konci smlouvy se kluby budou bavit dál. Já se budu trenéry a vedení svými výkony přesvědčit, abych tady vydržel co nejdéle,“ svěřil se Filip Kuťák po výhře 4:2 v posledním přípravném duelu na ledě Slavie, v němž vstřelil vítězný gól.

„Kody (Kodýtek) mi řekl před buly, ať si dojedu pro puk. Ten vyplaval, já rychle vystřelil a propadlo to až do sítě,“ popisoval svoji trefu rodák z Hradce Králové.

Zažívá pikantní týden. V úterý porážka v Sokolově, kterému patří. A ve čtvrtek zápas na Slavii, kde to dokonale zná. A mezitím jistota krátkého kontraktu v Plzni.

„Klukům jsem vypsal něco do kabiny. Už mě uháněli v Sokolově, schoval jsem si to až na Slavii. A protože jsem tady nový, určitě vypíšu něco dalšího, pokud nastoupím v extralize. Vždycky byla můj sen a jsem rád, že minimálně do září se mi do ní podařilo dostat,“ řekl Kuťák, který v uplynulých dvou sezonách ve Slavii nastřílel v Chance lize 30 gólů.

První extraligový může přidat už příští pátek, kdy Škodu čeká start sezony v Pardubicích.