Plzeňští hokejisté se dočkali po 184 minutách gólu. Čekání na body ale trvá

„Utkání bylo vyrovnané. Týmu nelze vytknout bojovnost, kluci makali a utkání oddřeli. Ubránili jsme spoustu oslabení. Až na jediné, které rozhodlo,“ hodnotil duel plzeňský trenér Petr Kořínek.

Rozhodující moment nastal v polovině třetí třetiny. Na vině bylo chybné střídání na straně Plzně, kdy se na hřišti ocitlo více bruslařů, než pravidla dovolují.

Zcela zbytečné oslabení...

V následné přesilové hře trefil domácím vítězství útočník Kevin Klíma, který z levého kruhu propálil Pavláta na bližší tyč. „Udělali jsme technickou chybu při střídání a soupeř nás za naši chybu potrestal. Poté už jsme v závěru nejspíš neměli dost sil na to, abychom utkání zvrátili. Ale přesto, že se nám teď nedaří, jsme utkání odehráli se ctí,“ doplnil kouč Kořínek.

Škodu může těšit alespoň přerušení nepříjemné šňůry bez vstřeleného gólu. Po více než devíti třetinách půstu dostal kotouč do branky střelou mezi betony švédský forvard Ludwig Blomstrand. Série prohraných zápasů se ale natáhla na pět.

„Neprožíváme dobré období. Utkání jsme sice prohráli, ale nemyslím, že bychom podali špatný výkon. Chyby se stávají, to je v hokeji normální. Proti Hradci to bylo hodně o bojovnosti. Předvedli jsme řadu bloků. Kluci trochu trpěli, bolelo to a o to nás porážka mrzí víc. Do zápasu jsme dali hodně, ale nestačilo to. Předvedli jsme ale mnohem lepší výkon než v pátek proti Kladnu,“ mínil bek Jan Piskáček.

Plzeňským hokejistům se nedá upřít snaha a obětavost, v utkání zablokovali jednadvacet střel soupeře. „Měli jsme teď problémy se dostat do hry, nevěřili jsme si. Proti Hradci to mělo konečně trochu grády, utkaní bylo vyhecované. Zablokovali jsme spoustu puků. Obětavost je skvělá a to v našich výkonech musíme udržet,“ hledal pozitiva zkušený obránce.

Škodě k vítězství nepomohla ani ubráněná přesilová hra tří proti pěti. „Chcete takové oslabení ubránit. Na hřišti jsme byli dlouho, ale podařilo se nám dvojnásobné oslabení zvládnout. Snad nám i tohle všechno pomůže do dalších zápasů,“ doufal Piskáček. V pátek Plzeň hostí Třinec.