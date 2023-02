Další porážka. Plzeňští hokejisté doma nestačili na poslední Kladno

„Dva zápasy jsme nebyli schopni dát gól. Měli jsme šest přesilových her a nic. Nevytvořili jsme si žádnou vyloženou šanci vyjma přesilových her. Chybí nám střelba a celkově nás trápí koncovka. Je to strašně těžké,“ trápí hlavního trenéra plzeňské Škody Petra Kořínka.

Vstup do zápasu se domácím opravdu nevydařil. Hned ve dvacáté čtvrté vteřině mířil na trestnou lavici Petr Zámorský. V přesilové hře došlo ke kurióznímu momentu. Videorozhodčí nejprve potvrdil branku Kladna, na což Petr kořínek reagoval trenérskou výzvou. Ta branku nakonec odvolala. Co naplat, devět minut na to už Kladno vedlo, když obráncům prchnul Melka.

„První třetina byla z naší strany špatná. Nevstoupili jsme do utkání dobře. Už se nám to stalo poněkolikáté. Kladno hrálo velice aktivně. Dostalo se do vedení,“ hodnotil úvodní periodu trenér Plzně.

Sto šedesát dva minut a třicet osm sekund. Tak dlouho hráči plzeňské Škody nedali branku. Nejblíže byl proti Kladnu Blomstrand, který ve druhé třetině při přesilové hře orazítkoval tyč. „Je to šílené. Za první třetinu jsme měli dvě střely, takže jak pak chceme dá gól? To je pak těžké. To už není ani o hlavě. Nedostaneme se do šance, ke střele, k ničemu. Musíme se začít tlačit více do brány, a ne hrát pořád po rozích,“ ví kapitán plzeňské Škody Jan Schleiss.

Otázka za tři body: Jak z této situace ven? „Je to jednoduché. Pokud nepřistoupíme na herní plán, který začal v lednu, tak budeme dole. Nepůjde nám to, budeme bití, lidi na nás budou pískat a my budeme rozložení. Musíme na to přistoupit a začít hrát. Musíme začít hrát jednoduše. Hrají to všichni stejně a vyhraje ten, kdo chce víc. Je to každý rok stejné. Všichni říkají, že se začíná hrát jinak až v play off. Já říkám, že už to začíná od ledna. Je to o tom, kdo dá první gól a rozsype soupeře,“ řekl Schleiss.

Jediné pozitivum pro plzeňský klub byla dosavadní nejvyšší návštěva v sezoně. Do Logspeed CZ areny si našlo cestu 5926 fanoušků. Radost z vítězství ale neměli.

„Klobouk dolu před našimi fanoušky. I když byl náš výkon šílený, tak na nás nepískali a fandili do poslední minuty. Když vás diváci podporují, tak to vždycky přidá. Kdybychom vstřelili branku, tak by se celá hala zvedla. My jsme hloupí, protože nedáme gól a nedokážeme využít podpory fanoušků,“ dodal kapitán.