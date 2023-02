V Plzni si připomenou titul. Tehdy jsem končil s hokejem, vzpomíná Zámorský

V pátek vzpomínky ožijí.

O deset let starší Zámorský nyní hájí barvy Plzně a ve vzpomínkovém duelu proti aktuálním šampionům z Třince navlékne přes hlavu repliku modrobílého dresu z mistrovské sezony 2012/13.

„Život běží a teď už jsou vzpomínky na to finále parádní. Ale bezprostředně po Martinově gólu to bylo těžké, pomalu jsem končil s hokejem,“ ohlíží se Petr Zámorský, třetí nejproduktivnější bek extraligy.

ROZHODUJÍCÍ GÓL. V roce 2013 dokráčela k titulu Plzeň, která ve finále přetlačila Zlín. Rozhodující sedmé finále dospělo do prodloužení a v něm dal vítězný gól Martin Straka.

Čas už vše bolavé zahojil?

Teď už je to dobré. Ta sezona byla parádní, hrát finále je něco speciálního. A vyhrát jej, to je úplná pecka. Nám se to tehdy nepodařilo.

Jaký moment z finálové série je ve vás dodnes nejsilnější?

Pro kluky z Plzně je to samozřejmě Stráčův gól v prodloužení. Pro mě zase logicky ten vyrovnávací Filipa Čecha deset vteřin před koncem sedmého zápasu. Na tu chvíli nejde zapomenout.

Co čeká fanoušky v rámci vzpomínkového zápasu? Ještě před začátkem vzpomínkového utkání proti mistrovskému Třinci se v ochozu Logspeed.cz Areny (16.30 - 17.15) uskuteční autogramiáda mistrů z roku 2013. Na ledě se poté uskuteční krátký ceremoniál s připomínkou finálové jízdy. Minutou potlesku pak hala uctí památku zesnulého gólmana Adama Svobody. Čestné buly vhodí Martin Straka, před deseti lety kapitán šampionů, hráči nastoupí v replikách mistrovských dresů. Kompletní sada hraných dresů pak půjde do aukce. Pro fanoušky bude připraven i fotokoutek s mistrovským pohárem, fotografie si mohou rovnou nechat vytisknout.

Vy jste na jaře 2013 teprve startoval kariéru, proti vám stála zkušená esa Straka s Vlasákem. Bylo hodně obtížné je bránit?

Velice těžké. Pamatuji si, že jsem právě na Martina hrál. Ty první tři čtyři kroky v jeho rychlosti znamenaly, že jste neustále museli předvídat. Každé střídání jste museli myslet na to, jak si na něj na ledě dávat bacha, jinak jste ho měli hned za sebou. Pro mě to byla parádní škola, vzpomínám na to rád.

Budou si vás teď spoluhráči dobírat, až v pátek repliku mistrovských plzeňských dresů budete navlékat přes hlavu?

To nééé. (úsměv) Beru to tak, jak to je. Takový je život a finále dopadlo, jak mělo. V tu chvíli se mi samozřejmě zbořil celý svět, ale teď už jsem starší a vidím všechno jinak. Mělo to tak být, možná jsme i díky téhle zkušenosti byli další rok ještě semknutější a pro titul už si se Zlínem došli. Nic se nestává náhodou.

Přepadne vás v pátek nostalgie, nebo aktuální situace Plzně v tabulce převáží? Po pěti porážkách potřebujete zabrat.

Pro nás hráče bude prvořadý výkon. Teď to není ideální, hra nešlape, jak by měla. Vedení připraví oslavy pro fanoušky a pro kluky, kteří si finále přijedou připomenout. Ale já půjdu na led hlavně pro tři body. Až pak můžu mít v hlavě také deset let staré vzpomínky.

Leží už na týmu deka?

Něčím jsme si prošli, zlomí se to jen tvrdou prací. Bylo by samozřejmě krásné projít základní částí třeba jako Pardubice, ale musíme respektovat, že se extraliga oproti loňsku nesmírně zvedla. Bohužel, nám to teď nejde a musíme rychle najít důvod, proč nedáváme góly.

Je to už začarovaný kruh, když na to člověk stále myslí?

Může být. Ale víme, co je potřeba. Tlačit se do předbrankového prostoru, došťouchat tam nějaké góly. Teď nejsme situaci, kdy si budeme dávat krosem žabičky. Musíme nahazovat puky na gólmana, stát před ním v jednom, ještě lépe ve dvou lidech a dotlačit to do sítě. Dát takové špinavé góly, od kterých se můžeme odpíchnout.

Ještě jeden návrat o 10 let zpět. Plzeň na konci základní části prohrála šestkrát v řadě a ještě první čtvrtfinále. Může to být návod, jak zůstat pozitivní?

Jasně. Už jsme v téhle sezoně nabrali šest výher v řadě, teď máme pro změnu pět porážek. Je to nepříjemné, ale musíme pracovat a jít do dalšího zápasu s čistou hlavou.

A věřit, že v play off se pak může stát úplně všechno?

Přesně. Stejně tam žádné extra hezké branky nepadají. Třeba dobře pro nás, že nám to teď nejde a musíme hlavně tvrdě makat. Takhle to bude vypadat v play off. Musíme zůstat pozitivní a vidět dobré věci.